Вокруг Ближнего Востока - очередная серия дискуссий разного накала. Вполне объяснимо - наступает новая фаза развития сложной и многоплановой ситуации. Совместными (хотя зачастую и нескоординированными) усилиями удалось практически уничтожить террористическое квазигосударство ИГИЛ (запрещено в России). А теперь на повестке дня ни много ни мало - обустройство нового Ближнего Востока.

Прежний порядок существовал с модификациями после распада колониальных империй, но события нынешнего десятилетия подвели под ним черту. То, что происходит сегодня, - процесс поистине исторический, хотя предугадать его исход никто не берется.

Последние дни - просто вереница встреч, посвященных Ближнему Востоку. Заседание Астанинской тройки Турция - Иран - Россия в Сочи. Масштабная Ближневосточная конференция в Варшаве. Бурная дискуссия на конференции в Мюнхене. А в Москве - очередной Ближневосточный форум Валдайского клуба. Это не считая текущей дипломатии, которая не прекращается ни на день по принципу велосипеда - чтобы не свалиться, остановившись.

Спектр мероприятий отражает очень широкий разброс целей и интересов. Скажем, задача конференции в Варшаве кристально ясна - сколачивание международной коалиции против Ирана. Администрация Трампа, как известно, довольно индифферентна к внешней политике, но иранской темой она, без сомнения, одержима, как заметил в Мюнхене глава иранского МИДа Джавад Зариф. Вице-президент Майкл Пенс, представлявший США и в Варшаве, и в Мюнхене, выступал предельно агрессивно. Упрекнул европейских союзников фактически в саботаже санкций (они недавно объявили о создании финансового механизма по их обходу). Обвинил Иран во всех грехах, включая подготовку нового Холокоста. Когда в ход идут подобные аргументы, дороги назад, в принципе, быть уже не должно - нельзя же допустить такие жуткие перспективы. Впрочем, современная политика такова, что можно бросаться любыми словами, а потом вести себя как ни в чем не бывало.

Ближний Восток - гремучая смесь постоянных неожиданностей с никогда не меняющимися взаимоотношениями и представлениями

Насколько успешны усилия Вашингтона - мнения разошлись. Иранская активность вызывает большое беспокойство Израиля и суннитских монархий Персидского залива. В самих США, хотя противники Трампа ругают его практически за все, антииранские настроения пользуются поддержкой немалой части истеблишмента. Европа терзается, разделившись на тех, кто не разделяет иранскую политику Вашингтона, и тех, кому все равно, потому что они поддерживают любую инициативу Соединенных Штатов. Пока что собрание в Варшаве увенчалось скандалом единомышленников - Израиля и хозяйки встречи Польши. Биньямин Нетаньяху, посещая мемориал Варшавского гетто, напомнил о роли поляков в Холокосте, что вызвало бурю у принимающей стороны и отмену визита польского премьера в Иерусалим. Так что единомыслие все время обо что-то спотыкается.

Впрочем, в глаза бросалось другое. Варшава и Сочи проходили параллельно (по совпадению, не по хитрому замыслу). На встрече в Сочи, как и на всех переговорах "трио", хватало подводных камней. Вообще, говоря откровенно, не устаешь поражаться, как при таком количестве разногласий и объективно несовпадающих интересов Москва, Анкара и Тегеран ухитряются уже два года как-то находить общий язык. Ну или как минимум избегать прямых коллизий. Тем более что распутывать приходится все более неоднозначные проблемы, не имеющие линейных решений.

Но, как бы то ни было, на Черном море заседали руководители держав, которые реально оказывают определяющее воздействие на положение дел в Сирии и ищут пути разрешения ситуации. А в польской столице собрались в основном те, кто решают для себя какие угодно вопросы, но только не о будущем Сирии, от которого сейчас зависит и будущее всего региона. Да и способность большинства участников на что-то повлиять минимальна либо отсутствует. Меньшинство, правда, обладает рычагами, но не вполне понимает, как их теперь использовать, ведь собиравшиеся в Варшаве еще относительно недавно ожидали совершенно другого развития событий в Сирии.

Европа терзается, разделившись на тех, кто не разделяет иранскую политику Вашингтона, и тех, кому все равно, потому что они поддерживают любую инициативу Соединенных Штатов

Ближний Восток - гремучая смесь постоянных неожиданностей с никогда не меняющимися взаимоотношениями и представлениями. Тем сложнее задача выстраивания нового баланса сил и интересов в этой части мира, к тому же на фоне исчезновения глобального мироустройства. Организаторы восьмой ближневосточной конференции Валдайского клуба, которая открылась в Москве, поставили амбициозную цель - начать формулировать принципы, на которых мог бы основываться Ближний Восток в предстоящие десятилетия. Пока работа в самом начале, одним форумом она не ограничится. Весь этот год на Валдае посвящен Востоку в широком понимании, но особое внимание будет уделяться именно ближневосточному "полигону". Это не просто метафора - на Ближнем Востоке происходит тестирование новых подходов и к дипломатии, и к миротворчеству, и к военному делу, и к методикам согласования очень больших интересов.

В программе конференции - несколько стержневых проблем региона: система безопасности, восстановление Сирии (как прототип широкого сотрудничества), будущее нефтяных рынков и действующих на них структур. Понятно, что все темы тесно переплетены, и обсуждать их можно месяцами. Но лиха беда начало.