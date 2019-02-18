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18.02.2019 16:01
Рубрика: Культура

Мадс Миккельсен сравнил Москву с Копенгагеном

Текст: Сусанна Альперина
Датский актер Мадс Микельсен приехал в Москву представлять фильм "Затерянные во льдах" (Arctic).
Фото: Предоставлены Planeta Inform Film Distribution Фото: Предоставлены Planeta Inform Film Distribution
Фото: Предоставлены Planeta Inform Film Distribution

Премьера картины прошла на Каннском кинофестивале в 2018 году - там эта работа режиссера Джо Пенна была встречена очень тепло, несмотря на "холодную" тематику. В российский прокат фильм выйдет уже 21 февраля, а сегодня - 18 февраля - состоится большая премьера с участием именитого гостя.

Фото: kinopoisk.ru
Видео: Мадс Миккельсен в Москве рассказал о любимом советском фильме

Миккельсен в отличной форме - выглядит гораздо моложе своего возраста. С утра понедельника - до встреч с представителями СМИ - успел побывать на Красной площади, получить в подарок шапку-ушанку и Чебурашку. Обозревателю "РГ" он ответил на вопрос, правда ли, что во время прогулки у Кремля его приняли за двойника президента.

С точки зрения спортивной подготовки - и вправду похож. Впечатление, что актер не знает устали. Встречи, фотографии, телеэфиры, круглые столы... А вечером еще премьера важного для него фильма. Ведь артист уверен, что история о человеке, который оказался один в арктической пустыне, при температуре минус 70 градусов - это вовсе не притча о выживании. В ней кроется нечто большее.

Что именно - и об этом будет сказано в интервью, которое выйдет в одном из ближайших номеров "Российской газеты". Добавим лишь, что Миккельсен вовсе не ожидал в Москве встретить такие же морозы, снег и лед, как те, что показаны в фильме "Затерянные во льдах". "Я знаю, что у вас есть Сибирь, но туда - как-нибудь в другой раз", - сказал он в нашей беседе. А Москву сравнил с родным датским Копенгагеном. Сказал, что очень похожи, и это помогает ему чувствовать себя в российской столице, как дома. 

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото
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