Медведев поручил напрямую закупать лифты у производителей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений по результатам дискуссии на состоявшемся 5 февраля совещании о развитии производства промышленной продукции, необходимой для реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

До 3 апреля ряд министерств и ведомств должны представить предложения по участию производителей лифтового оборудования в аккредитации организаций, осуществляющих монтаж и обслуживание лифтов, по совершенствованию требований к ним, а также соображения по переходу на прямые закупки у заводов-изготовителей лифтов и применению расширенного банковского сопровождения фондов к таким закупкам на базе уполномоченного банка в жилищном строительстве.

В срок до 4 июня Минпромторгу, Минфину, Минстрою, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе при участии государственной корпорации развитии "ВЭБ.РФ" и АО "ДОМ.РФ" поручено доложить об утверждении плана мероприятий по развитию производства лифтового оборудования, консолидации соответствующих производственных мощностей и стимулирования спроса на российское лифтовое оборудование на внутреннем рынке.

Кроме того, председатель правительства требует разработать механизм заемного внебюджетного финансирования по льготной ставке для реализации программы ускоренной замены лифтов в многоквартирных жилых домах. Обязательное условие - недопущение роста обязательных платежей граждан.

Предложения по стимулированию ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства, включая приобретение деревянных домов, Дмитрий Медведев рассчитывает увидеть до 25 марта.

И в эти же дни - до 27 марта - установлен предельный срок министерству транспорта и группе других ведомств для представления предложений по увеличению объемов строительства автомобильных дорог с использованием цементобетонных покрытий с учетом оценки их экономической эффективности.