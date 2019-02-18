Медведев поручил напрямую закупать лифты у производителей

Новости

В Совфеде оценили заявления Киева о необходимости остановить Россию 14:31
В Италии позаботились о пешеходах, уткнувшихся в свои смартфоны 14:30
Маршалл Голдсмит приедет в Москву на форум "Бизнес Трио" 14:29
Facebook заблокировал страницы проектов телеканала RT по наводке CNN 14:29
"Бамблби" оказался не спин-оффом "Трансформеров", а перезапуском 14:24
Песков: Путин доверяет Эрдогану 14:23
В Петербурге представят новое издание писем Пушкина к жене 14:23
В Кировской области охотник застрели мужчину, приняв его за кабана 14:22
Выставка Мунка приедет в Москву под военизированной охраной 14:21
Запорожский завод переключился на выпуск корейских тракторов 14:21
В ЦФО определились первые финалисты "Лидеров России" 14:15
Под Волгоградом двое мужчин насмерть отравились газом в машине 14:14
Брюссель увеличит финансирование проектов в Беларуси 14:11
Уральские врачи удалили подростку опухоль в половину лица 14:09
Белорусские студенты проходят практику на Ростовской АЭС 14:08
В Петербурге пьяного водителя задержали со стрельбой 14:08
В Ингушетии при взрыве газа пострадал человек 13:57
Жители Москвы и области могут увидеть суперлуние 13:48
СК возбудил дело после пропажи ребенка в лесопарке в Москве 13:48
В Ростове из-за опасности терактов эвакуировали несколько школ 13:44
На Урале предложили создать музей русского горя 13:43
В Твери возбудили дело из-за обрушения навеса на женщин 13:42
Видео: Toyota выкинула на обочину дерзко подрезавшую ее Honda CR-V 13:40
Песков рассказал о встречах Путина с Калви 13:30
Самолеты SSJ-100 могут перейти от CityJet к авиакомпании из Словении 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
18.02.2019 14:22
Рубрика: Власть

Медведев поручил напрямую закупать лифты у производителей

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений по результатам дискуссии на состоявшемся 5 февраля совещании о развитии производства промышленной продукции, необходимой для реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

До 3 апреля ряд министерств и ведомств должны представить предложения по участию производителей лифтового оборудования в аккредитации организаций, осуществляющих монтаж и обслуживание лифтов, по совершенствованию требований к ним, а также соображения по переходу на прямые закупки у заводов-изготовителей лифтов и применению расширенного банковского сопровождения фондов к таким закупкам на базе уполномоченного банка в жилищном строительстве.

Фото: iStock
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ

В срок до 4 июня Минпромторгу, Минфину, Минстрою, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе при участии государственной корпорации развитии "ВЭБ.РФ" и АО "ДОМ.РФ" поручено доложить об утверждении плана мероприятий по развитию производства лифтового оборудования, консолидации соответствующих производственных мощностей и стимулирования спроса на российское лифтовое оборудование на внутреннем рынке.

Кроме того, председатель правительства требует разработать механизм заемного внебюджетного финансирования по льготной ставке для реализации программы ускоренной замены лифтов в многоквартирных жилых домах. Обязательное условие - недопущение роста обязательных платежей граждан.

Предложения по стимулированию ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства, включая приобретение деревянных домов, Дмитрий Медведев рассчитывает увидеть до 25 марта.

И в эти же дни - до 27 марта - установлен предельный срок министерству транспорта и группе других ведомств для представления предложений по увеличению объемов строительства автомобильных дорог с использованием цементобетонных покрытий с учетом оценки их экономической эффективности.

Власть Работа власти Экономика ЖКХ Правительство Председатель Правительства
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о встречах Путина с Калви
В Совфеде оценили заявления Киева о необходимости остановить Россию
Госдума отложит обязательную оплату по картам в магазинах
Россияне увидят Суперлуние года
Названы регионы-лидеры по качеству жизни