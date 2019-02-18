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18.02.2019 14:36
Рубрика: Экономика

Минэнерго предложило распространить режим ТОР на Арктику

Текст: Роман Маркелов

Минэнерго предлагает распространить режим территорий опережающего развития (ТОР) на российскую Арктическую зону. Об этом говорится в авторской колонке министра энергетики РФ Александра Новака для журнала "Нефтегазовая вертикаль".

Фото: Pixabay
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В ней Новак указывает, что сейчас идет формирование портфеля перспективных арктических проектов, количество которых уже приблизилось к 150. В том числе в сфере добычи и переработки полезных ископаемых их более 48 процентов, геологоразведки - 7 процентов, реализации проектов на шельфе - 7 процентов, промышленности и энергетики - по 5 процентов, пишет глава Минэнерго. Общая стоимость проектов составляет почти 5 триллионов рублей, около 4 триллионов рублей приходится на внебюджетные источники.

Резиденты ТОРов получают налоговые льготы, в частности, - нулевые ставки налога на прибыль, землю и имущество в первые годы работы. Также для них действует режим свободной таможенной зоны с беспошлинным ввозом иностранных товаров.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэнерго
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