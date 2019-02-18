Минфин намерен назначать минимальные цены на любой алкоголь

Минфин предлагает расширить его права на ценообразование в торговле алкоголем.

Ведомство подготовило изменения в правительственное постановление "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" с тем, чтобы получить право устанавливать минимальные цены не только на крепкий алкоголь, вино и шампанское, как теперь, но и на всю алкогольную и спиртосодержащую продукцию, независимо от крепости.

Как сообщает "Интерфакс", ведомство считает ныне действующие меры регулирования недостаточными для борьбы с теневым рынком и реализации госполитики по снижению злоупотребления алкоголем. Для этого министерство предлагает расширить перечень продукции, цены на которую устанавливают правительство и федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ).

Подготовленный законопроект уже отправлен на согласование в Минэкономики, Минпромторг и Росалкогольрегулирование.