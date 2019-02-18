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18.02.2019 17:32
Рубрика: Экономика

Бобы с маслом

Минсельхоз меняет структуру экспорта
Текст: Алена Узбекова
Минсельхоз намерен изменить структуру агроэкспорта. В последние годы главный экспортный товар - зерновые, преимущественно пшеница, она занимает до 40 процентов в структуре поставок за рубеж.

"Мы будем продолжать наращивать ее поставки на мировой рынок, но за счет одной пшеницы не добьемся показателя экспорта в 45 миллиардов долларов, поэтому нам надо существенно перестраивать структуру своего экспорта", - заявил замглавы минсельхоза Сергей Левин. Он добавил, что структура потребления и спрос на зарубежных рынках меняются, и нужна продукция, которую раньше Россия поставляла мало или не поставляла совсем.

По его мнению, в ближайшие годы Россия может стать крупным экспортером бобовых культур и масложировых товаров.

Фото: iStock
Назван увеличивающий риск развития онкологии продукт

К ним относятся растительные масла, маргарины, топленые смеси, жиры для кулинарии и кондитерской отрасли, соусы, майонезы, дрессинги. Кроме того, планируется экспортировать не только сырье, но и переработанную продукцию. Сейчас мы отстаем от мировых лидеров по удельной стоимости тонны продукции АПК примерно в 4 раза.

Еще одна проблема - непрозрачная структура экспорта с точки зрения регионов. "Основной экспорт, по данным ФТС, идет через Москву и Краснодарский край. При этом регионы, естественно, считают производство экспортной продукции по своим предприятиям, которые являются резидентами", - отметил Сергей Левин.

До сих пор учет экспорта детально не велся, пояснил в беседе с "РГ" главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Василий Узун. Отслеживаются только производство продукции в хозяйствах и ее реализация, но никогда не идентифицируется, для чего эта продукция произведена - для экспорта или внутреннего рынка.

В результате поставки за рубеж учитываются только по нескольким регионам, а где произведен товар, непонятно. "Например, через Москву идет 30 процентов экспорта, в том числе зерна, хотя зерно здесь не производится совсем", - отмечает эксперт.

Между тем экспорт продукции АПК из России по итогам 2018 года может составить 26 миллиардов долларов, прогнозируют в минсельхозе. К 2024 году он должен достичь 45 миллиардов.

Экономика ВЭД Правительство Минсельхоз
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