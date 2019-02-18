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18.02.2019 08:57
Рубрика: Экономика

Минстрой сократит сроки отключения горячей воды до трех дней

Текст: Ирина Жандарова

Сроки отключения горячей воды можно будет сократить до трех дней после того, как будет проведен эксперимент в трех городах страны, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис газете "Известия".

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Существенно сократить сроки отключения горячей воды помогут умные технологии. В частности, есть разработки, которые позволяют оптимизировать управление сетями, усовершенствовать переключение запорной арматуры.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Эксперимент по "обкатке" этих технологий был проведен в 2018 году в крупных микрорайонах трех городов. Этот опыт был признан успешным. Ранее в минстрое сообщали, что после проведения эксперимента сокращенные сроки отключения горячей воды для проведения ежегодных профилактических и ремонтных работ можно будет распространить на остальные регионы России.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой
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