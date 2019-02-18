Минстрой сократит сроки отключения горячей воды до трех дней

Сроки отключения горячей воды можно будет сократить до трех дней после того, как будет проведен эксперимент в трех городах страны, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис газете " Известия ".

Существенно сократить сроки отключения горячей воды помогут умные технологии. В частности, есть разработки, которые позволяют оптимизировать управление сетями, усовершенствовать переключение запорной арматуры.

Эксперимент по "обкатке" этих технологий был проведен в 2018 году в крупных микрорайонах трех городов. Этот опыт был признан успешным. Ранее в минстрое сообщали, что после проведения эксперимента сокращенные сроки отключения горячей воды для проведения ежегодных профилактических и ремонтных работ можно будет распространить на остальные регионы России.