Минтранс решил изменить оплату проезда в общественном транспорте

У россиян, которые добираются до пункта назначения сначала на электричке, а потом на метро, появилось право оплачивать поездку на наземном поезде при входе в подземку.

Пока такая схема нигде не действует, но может быть использована при оплате проезда на Московских центральных диаметрах и в других крупных агломерациях, где электрички будут интегрированы с метрополитеном.

Приказ Минтранса уже зарегистрирован Министерством юстиции 13 февраля.

Можно уже сейчас фиксировать начало и окончание поездки, а по ее итогам списывать деньги за проезд, если для оплаты используется бесконтактная смарт-карта, транспортная карта, платежная карта.