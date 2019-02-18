Минтранс решил изменить оплату проезда в общественном транспорте

Новости

У нового Ford Focus появилась "заряженная" версия 16:07
В Петербурге Аничков дворец эвакуировали из-за угроз 16:01
Фото: Максим Виторган почти не спит 15:59
Депутаты предложили сблизить в СГ подходы по маткапиталу 15:58
Видео: Челябинские студенты слепили снеговика высотой в 8 метров 15:57
В Нижнем Новгороде эвакуированы семь крупных объектов 15:50
В Петербурге назначены главы трех районов 15:50
Спасенный в Магнитогорске младенец пройдет индивидуальную реабилитацию 15:47
Трамп задумал повысить пошлины на импортные автомобили 15:43
Начало производства самолета МС-21 сдвинулось на 2020 год 15:42
Более 20 машин устроили грандиозную аварию на гонке в США 15:40
В Бразилии разгорелся новый коррупционный скандал 15:38
Обвиняемого в убийстве нижегородского журналиста признали вменяемым 15:34
Армия России начала тестировать новый пулемет 15:34
Юрий Быков занялся публичным самобичеванием из-за фильма "Завод" 15:22
Медведев поручил стимулировать ипотеку для индивидуального жилья 15:19
В Нижнем Новгороде "черные ассенизаторы" загрязнили ливневки 15:15
Видео: Aurus приняли участие в соревнованиях на полигоне ФСО 15:14
В Волгограде боксера заподозрили в убийстве 18-летнего парня 15:08
В Госдуме назвали заказной блокировку проекта RT в Facebook 15:00
ВКС РФ получат первый серийный Су-57 в 2019 году 14:59
20-летний парень за полгода похудел на 142 килограмма 14:42
Минэнерго предложило распространить режим ТОР на Арктику 14:36
Актер сериала "Интерны" ранен в Москве из помпового ружья 14:36
В Совфеде оценили заявления Киева о необходимости остановить Россию 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
18.02.2019 14:35
Рубрика: Экономика

Минтранс решил изменить оплату проезда в общественном транспорте

Текст: Татьяна Шадрина
У россиян, которые добираются до пункта назначения сначала на электричке, а потом на метро, появилось право оплачивать поездку на наземном поезде при входе в подземку.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Пока такая схема нигде не действует, но может быть использована при оплате проезда на Московских центральных диаметрах и в других крупных агломерациях, где электрички будут интегрированы с метрополитеном.

В московском метро не будет вводиться зональная оплата проезда

Приказ Минтранса уже зарегистрирован Министерством юстиции 13 февраля.

Можно уже сейчас фиксировать начало и окончание поездки, а по ее итогам списывать деньги за проезд, если для оплаты используется бесконтактная смарт-карта, транспортная карта, платежная карта.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Минтранс
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Начало производства самолета МС-21 сдвинулось на 2020 год
В Госдуме назвали заказной блокировку проекта RT в Facebook
ВКС РФ получат первый серийный Су-57 в 2019 году
Песков рассказал о встречах Путина с Калви
Названы регионы-лидеры по качеству жизни