Мировых судей предложено назначать бессрочно

Председатель Совета судей России Виктор Момотов предложил назначать мировых судей на постоянной основе - с бессрочными полномочиями.

"Одно из наших предложений состоит в прекращении постоянных переназначений мировых судей на новые сроки полномочий, которые каждый субъект Российской Федерации устанавливает самостоятельно, - заявил Виктор Момотов. - Сроки первоначального назначения мировых судей чаще всего составляют 3 года (например, в городе Москве, Саратовской и Ростовской областях) либо 5 лет (в частности, в Республиках Татарстан и Башкортостан)".

После первого срока мировым судьям приходится переутверждаться на следующий. Он может быть длиннее первого, но все равно ограничен.

"При последующих переназначениях на должность сроки полномочий мировых судей варьируются от 5 до 10 лет: например, в Красноярском крае, Астраханской и Владимирской областях этот срок составляет 5 лет, в Ивановской области - 6 лет, в Московской и Брянской областях - 7 лет, в Чувашской Республике и Кировской области - 8 лет, а в Санкт-Петербурге, Липецкой области и Алтайском крае - 10 лет", - рассказал Виктор Момотов.

Напомним, мировые судьи являются низовым звеном судов общей юрисдикции, при этом по статусу они являются судьями субъектов. В судах же, начиная с районного уровня, служат уже федеральные судьи.

Формированием мировых судов занимаются региональные власти, поэтому условия и правила в разных областях могут отличаться.

"Роль мировых судей в жизни общества и государства невозможно оценить без еще одного показателя: мировые судьи рассматривают примерно 80 процентов от общего числа всех дел, поступающих в российские суды. Таким образом, мнение граждан о судебной власти складывается во многом не по работе федеральных судов, а по работе судов субъектов Российской Федерации", - сказал Виктор Момотов.

Сроки полномочий мирового судьи зависят от конкретного региона, где-то первый срок 3 года, где-то 5 лет

Заявление прозвучало на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

По мнению председателя Совета судей, постоянные переназначения нарушают конституционный принцип несменяемости судей, принцип единства правового статуса судей, а также создают возможность давления на правосудие.

"Единственным ограничением срока полномочий всех судей в Российской Федерации - и федеральных, и мировых - должен быть предельный возраст пребывания в должности - 70 лет, - сказал Виктор Момотов. - Эта инициатива не приведет к безответственности мировых судей, ведь все механизмы дисциплинарной ответственности будут сохранены. Наказанием за допущенные судьей нарушения должны быть установленные законом дисциплинарные взыскания, а не отказ в переназначении. К слову, на эти же обстоятельства в прошедшем году указала в своих рекомендациях Группа государств против коррупции - ГРЕКО".

Соответствующий законопроект уже подготовлен Советом судей Российской Федерации и в случае его поддержки пленумом Верховного Суда будет направлен законодателю.

"Убежден, что данная инициатива позволит укрепить авторитет не только мировой юстиции, но и региональных законодательных органов, принимающих решения о назначении мировых судей, повысит требовательность к кандидатам на судейские должности", - полагает председатель Совета судей России.