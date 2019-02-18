На этой неделе в Москве празднуют свои юбилеи главный джаз-оркестр и главная патриотическая группа страны, оживают золотые хиты Сан-Ремо, бередит душу минимализм с человеческим лицом, а дэт-метал звучит гремуче, изобретательно и... очень красиво.

Кто играет: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Что играет: Джаз-мейнстрим.

Почему идти: "Джаз - это восхитительный хаос, основу которого составляют доведенные до предела интуиция, вкус и чувство ансамбля", - говорил писатель Сергей Довлатов. И то, и другое, и третье уже 20 лет демонстрирует Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. На юбилейном концерте главный биг-бэнд России исполнит лучшее из своего репертуара. А те, кому не удастся попасть на праздник джаза в "Зарядье", могут сделать еще одну попытку - 7 марта оркестр также выступит в Культурном центре "ЗИЛ".

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 23 февраля; 1 000 - 3 000 руб.

Кто играет: Группа "Любэ".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: "Любэ" отмечает 30-летний юбилей в ранге главной патриотической группы страны. Клетчатые штаны подмосковных неформалов-люберов давно сменились военной формой, композитор Игорь Матвиенко блестяще стилизует репертуар под советскую эстетику, а вокалист Николай Расторгуев убедительно воспроизводит ее на сцене. Так или иначе, монументальный имидж не мешает адекватному восприятию "Любэ" как в высшей степени профессионального коллектива, и это докажут аншлаги на юбилейных концертах группы.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 22-24 февраля, 1 200 - 25 000 руб.

Кто играет: Группа Dark Tranquillity.

Что играет: мелодик дэт-метал.

Почему идти: "В поиске границы между мудростью и безумием" - так характеризуют свое творчество шведы Dark Tranquillity. Открывая новые музыкальные территории за пределами популярного в их родных краях SMDM (расшифровывается как "шведский мелодичный дэт-метал"), Микаэль Станне со товарищи наряду с брутальностью неизменно сохраняют изрядную долю мелодизма. Гремуче, изобретательно и... очень красиво.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 24 февраля; 2 000 - 7 000 руб.

Кто играет: Вим Мертенс.

Что играет: Неоклассика.

Почему идти: Бельгийский композитор Вим Мертенс добивается максимального количества эмоций минимальными выразительными средствами. Мастер печальных, щемящих сердце мелодий, патриарх европейской неоклассики представит в Москве квинтэссенцию своего творчества. Рекомендуется людям, утомленным мейнстримом.

Где, когда, сколько: РАМ им. Гнесиных; 21 февраля; 500 - 1 000 руб.

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер Жан-Кристоф Спинози).

Что играет: М. Равель - "Павана на смерть инфанты", хореографическая поэма "Вальс", К. Дебюсси - Прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна", К. Дебюсси - Л. Стоковский - "Лунный свет", К. Сен-Санс - Симфония № 3.

Почему идти: Совсем еще юное детище филармонии - Российский национальный молодежный симфонический оркестр выступит под руководством опытнейшего Жана-Кристофа Спинози. Французский скрипач и дирижер хорошо известен как интерпретатор музыки барокко, но на этот раз он сделает акцент на опусах своих соотечественников. "Работая над сочинением любой эпохи, я стараюсь дать почувствовать пульс настоящего, а не прошлого", - говорит маэстро. РНМСО будет чему поучиться, а слушателям - чему восхититься.

Где, когда, сколько: КЗ "Филармония-2"; 23 февраля; 300 - 500 руб.; Концертный зал им. Чайковского; 24 февраля; 300 - 1 500 руб.

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Роберто Молинелли), солисты Кларисса Вики, Валерио Ди Рокко.

Что играет: Итальянская эстрада.

Почему идти: Благодаря трансляциям по ТВ конкурса песни в Сан-Ремо, карамельный итальянский поп олицетворял для обычного советского человека всю западную музыку. Стараниями оркестра "Русская филармония" золотые хиты Сан-Ремо играют новыми красками и оживают. Знойная итальянская эстрада, какой она некогда виделась нам из аппенинского далека. Иными словами, полная феличита.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 22 февраля; 800 - 5 000 руб.

Кто играет: Александр Князев и Андрей Коробейников.

Что играет: Л. ван Бетховен - Соната № 5 для виолончели и фортепиано ре мажор, И. Брамс - Соната № 3 для скрипки и фортепиано (версия для виолончели и фортепиано Йо-Йо Ма), С. Франк - Соната для скрипки и фортепиано ля мажор (версия для виолончели и фортепиано), С. Рахманинов - Соната для виолончели и фортепиано соль минор.

Почему идти: Изюминка второго концерта абонемента Александра Князева - переложения для виолончели скрипичных сонат Брамса и Франка. "Есть произведения, которые мне безумно нравятся, и я жалею, что я, например, не скрипач, - говорит Князев. - Если я понимаю, что на виолончели это прозвучит по-другому, но это возможно …. при условии, что должны быть сыграны все ноты - тогда я делаю переложение". Результат должен получиться, по меньшей мере, интересным - конечно, не без помощи другого участника дуэта, пианиста Андрея Коробейникова.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 19 февраля; 300 - 2 200 руб.