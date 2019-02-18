Музей Победы представит новую выставку ко Дню защитника Отечества

В Музее Победы 22 февраля откроется экспозиция "Война: день за днем". По словам куратора Дмитрия Фадеева, выставка будет состоять из нескольких мини-выставок, каждые две недели ее предметный ряд будет меняться. Кроме того, посетителям выставки покажут раритеты, до этого хранившиеся в фондах музея Победы.

Герой первой мини-выставки проекта "Война: день за днем" - полковник Виктор Полосухин, служивший во время Великой Отечественной войны командиром 32-й Краснознаменной Саратовской стрелковой дивизии. Комдив Полосухин отличился в боях под Москвой. Под его командованием 32-я дивизия 6 дней не давала пройти немцам к Москве, задержав части противника в районе Бородинского поля. В ходе ожесточенных боев солдаты под командованием Полосухина уничтожили около 10 тысяч вражеских бойцов. Комдив Полосухин погиб 18 февраля 1942 года под Можайском, когда вражеская пуля пробила насквозь письмо его дочери Авроры, которое комдив Полосухин хранил на груди.

Это письмо, как и личные вещи комдива Полосухина, а также фотографии, переданные Музею Победы Авророй Полосухиной - часть настоящей экспозиции. Также на выставке можно увидеть кадры из кинохроники битвы за Москву, взятые из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов.