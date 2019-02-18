"Мы все Ниган". Злодей из "Ходячих мертвецов" ворвется в Tekken 7

Ниган, самый неоднозначный злодей телесериала "Ходячие мертвецы", 28 февраля появится в популярном файтинге Tekken 7 японской компании Bandai Namco в виде игрового персонажа. Также ростер бойцов пополнит Джулия Чан, впервые появившаяся в третьей части франшизы. По поводу этого события на YouTube-канале игры опубликован видеоролик, демонстрирующий их боевые возможности.

Кровожадный лидер "Спасителей" передвигается и дерется в свойственной ему непринужденно-вальяжной манере, сыплет мрачными остротами и оказывает перманентное угнетающее давление на оппонента.

Естественно, в бою он активно использует свою "возлюбленную" Люсиль - бейсбольную биту, обмотанную колючей проволокой.

Конечно, в не претендующем на реализм игровом дизайне Tekken 7 Ниган, излучающий красное или синее сияние, выглядит достаточно комично и карикатурно. Но ситуацию выправляют харизма и брутальная внешность исполнителя роли - Джефри Дина Моргана, а также обилие уместного черного юмора.

Очевидно, что Джулия Чан на фоне колоритного антагониста выглядит очень блекло. Это не могло не сказаться на стоимости персонажей, потому что в описании к видео указаны ценники в 500 йен за женского персонажа и 800 за главного противника Рика Граймса. В российских онлайн-магазинах информация о цене пока что отсутствует.

Стоит отметить, что создатели файтинга удачно подготовили анонс DLC, потому что 9 сезон самого популярного шоу телеканала AMC как раз вернулся на экраны 10 февраля после зимнего перерыва.