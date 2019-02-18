Открытием Зала Славы Единой лиги ВТБ в Москве начался праздник баскетбола, который венчал "Матч всех звезд" турнира. Его итоги, включая результат матча между россиянами и легионерами, определение победителей конкурсов по броскам в кольцо сверху и дальним попаданиям стали известны уже после подписания этого номера "РГ".

А накануне звездного уик-энда прошли матчи очередного тура "регулярки", после которого чемпионат ушел на почти двухнедельный перерыв, связанный с участием нашей национальной команды в заключительных играх отборочного цикла первенства мира-2019 против Болгарии и Финляндии. Они состоятся 21 и 24 февраля соответственно.

В Перми, где россияне скоро примут финнов, на матче местной "Пармы" против действующего чемпиона ЦСКА был установлен новый рекорд посещаемости сезона в Единой лиге. На трибунах универсального Дворца спорта "Молот" собралось 6399 болельщиков. Предыдущее ноябрьское достижение поклонников краснодарского "Локомотива-Кубани", зафиксированное на игре опять же со столичными армейцами, побито значительно - более чем на 800 человек.

Серьезная поддержка зрителей помогла "Парме" оказать достойное сопротивление фавориту и одному из лидеров Евролиги. Например, уступая по ходу второй четверти до девяти очков, пермяки еще до большого перерыва сумели выйти вперед (36:34).

Однако после отдыха ЦСКА расставил все точки над "i", выиграв третью десятиминутку с более чем убедительным преимуществом - 30:16. Впрочем, хозяева смогли избежать разгрома и в итоге потерпели достойное поражение с разницей в десять очков - 69:79.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис: Болельщики создают на матчах в Перми невероятную атмосферу! Каждая проведенная здесь игра запоминается надолго

Особый подтекст матча состоял в том, что баскетболист армейцев и сборной России Иван Ухов впервые сыграл в Перми после своего перехода из "Пармы" в стан "красно-синих". Наставник москвичей грек Димитрис Итудис не поскупился на игровое время для Ухова - почти 25 минут из 40. Защитник ЦСКА набрал 11 очков, и это третий показатель в рядах победителей. Больший вклад в копилку команды сделали только Уильям Клайберн (18) и Серхио Родригес (17).

- Доволен, что наша команда сумела ударно провести третью четверть, - сказал рулевой ЦСКА Итудис. - В целом получилась очень интересная и непростая игра, анализ которой поможет нам в будущем. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить "Парму" с недавней победой в нижегородском "Финале четырех" Кубка России. Особо отмечу невероятную атмосферу матчей, которую здесь создают болельщики. Каждая игра в Перми запоминается надолго!

Краснодарский "Локомотив-Кубань" за счет домашней победы над "Нижним Новгородом" (78:71) и благодаря гостевому поражению "Химок" от казанского УНИКСа (58:73) сумел включиться в гонку за второе-третье места. Продолжаются тотальные неудачи питерского "Зенита". После вылета из Еврокубка - очередная неудача в Единой лиге. Команда с берегов Невы у себя дома проиграла рижскому ВЭФу, причем победитель матча определился только во второй дополнительной пятиминутке - 102:101 в пользу прибалтов. Оба соперника продемонстрировали трехзначную результативность и во встрече "Автодора" с эстонским "Калевом", но здесь оппонентам для перехода 100-очкового рубежа хватило и основного времени - саратовцы взяли верх со счетом 112:109.

Зал Славы

В открывшийся Зал Славы Единой лиги вошли десять игроков и тренеров.

Главная фигура - нынешний президент Российской федерации баскетбола (РФБ), чемпион Европы-2007, бронзовый призер Олимпиады-2012 Андрей Кириленко. В Лиге он провел всего два сезона, но в турнире 2011/12 установил уникальное достижение: Кириленко был признан MVP (самым ценным игроком) и регулярного чемпионата, и плей-офф.

Компанию Андрею в Зале Славы составили его бывшие одноклубники по ЦСКА восьмикратный чемпион Единой лиги Виктор Хряпа и серб Милош Теодосич, лучший бомбардир среди легионеров американец Кит Лэнгфорд (экс-"Химки" и УНИКС), еще два заокеанских игрока, Эрл Роулэнд (экс-ВЭФ и "Химки"), Джерри Джонсон (экс-"Летувос Ритас" и "Астана), а также многолетний капитан эстонского "Калева" Грегор Арбет.

Первыми тренерами в Зале Славы стали итальянец Этторе Мессина (экс-ЦСКА), рекордсмен по числу матчей среди наставников Евгений Пашутин, ныне возглавляющий саратовский "Автодор", а также литовский рулевой "Химок" Римас Куртинайтис.

Интересно, что из трех включенных в Зал Славы тренеров двое вернулись в клубы Единой лиги в этом сезоне. Пашутин получил приглашение в "Автодор", будучи наставником юниорской сборной России. Куртинайтис, последнее время работавший дома в Литве, в "Химках" заменил грека Георгиоса Барцокаса.