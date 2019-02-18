Начало производства самолета МС-21 сдвинулось на 2020 год

Срок запуска в серийное производство российского самолета МС-21 переносится на конец 2020 года из-за необходимости создания собственного композитного крыла. Об этом заявил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов на международной оборонной выставке IDEX.

"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композитные материалы. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности, Росатом, уже есть. Сейчас завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается. Мы должны были уже в конце этого года первые самолеты выпустить в серию, сейчас это сдвинется где-то к концу 2020 года", - сообщил Чемезов (цитата по ТАСС).

МС-21 - это российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Его первый полет прошел еще в мае 2017 года, на этот же год был намечен и запуск серийного производства, который впоследствии неоднократно переносился.