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18.02.2019 15:42
Рубрика: Экономика

Начало производства самолета МС-21 сдвинулось на 2020 год

Текст: Роман Маркелов
Фото: Минпромторг Фото: Минпромторг
Фото: Минпромторг

Срок запуска в серийное производство российского самолета МС-21 переносится на конец 2020 года из-за необходимости создания собственного композитного крыла. Об этом заявил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов на международной оборонной выставке IDEX.

Фото: РИА Новости
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"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композитные материалы. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности, Росатом, уже есть. Сейчас завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается. Мы должны были уже в конце этого года первые самолеты выпустить в серию, сейчас это сдвинется где-то к концу 2020 года", - сообщил Чемезов (цитата по ТАСС).

МС-21 - это российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Его первый полет прошел еще в мае 2017 года, на этот же год был намечен и запуск серийного производства, который впоследствии неоднократно переносился.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Лайнер МС-21
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