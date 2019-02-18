Национальная хоккейная лига в пятый раз за неделю признала лучшим игроком дня россиянина. Поздравления принимал нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин.

Российский форвард блистал в матче против "Чикаго" - клуба, где он начинал заокеанскую карьеру и откуда, к удивлению многих, был обменян в "Коламбус". Бывших партнеров Артемий жалеть не стал. Дважды он забил сам, а также помог отличиться Кэму Аткинсону. Панарин таким образом достиг отметки в 300 набранных в НХЛ очков. И был признан первой звездой не только встречи, но и всего игрового дня. "Коламбус" же победил со счетом 5:2.

Отлично проявил себя Евгений Малкин. Его "Пингвинз" уступил "Калгари" 4:5, однако две шайбы и передача в исполнении Евгения позволили стать второй матча и третьей - по итогам дня.

Отметим и выступление Никиты Кучерова. В матче с "Тампой" лучший бомбардир Лиги отметился голом и передачей, а его команда победила 3:0.