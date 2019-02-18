Наша лучшая теннисистка одержала первую победу в этом году

Россиянка Дарья Касаткина одержала первую победу в сезоне на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В стартовом матче соревнований в Дубае она переиграла представительницу Польши Магдалену Френх - 6:3, 3:6, 6:4.

Касаткина, занимающая 14-е место в рейтинге, что является лучшим результатом для наших девушек, не выигрывала на турнирах WTA с октября прошлого года. До вчерашней встречи она уступила в первом круге соревнований в Брисбене, Сиднее, Открытом чемпионате Австралии и в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге (в эту стадию она вышла после снятия Марии Шараповой).

В следующем матче в Дубае Касаткина сыграет с победительницей противостояния Софии Кенин (США) и Михаэлы Бузэрнеску (Румыния).

Другая россиянка - Екатерина Макарова - проиграла в первом круге в Дубае Александре Саснович из Белоруссии - 6:0, 5:7, 4:6.