Назван увеличивающий риск развития онкологии продукт

Американские исследователи из Онкологического центра имени М. Д. Андерсона заявили, что регулярное употребление содержащих сахар продуктов чревато появлением рака, передает Cancer Research.

В рамках эксперимента мышей раздели на две группы. Первым давали сахарозу, вторые сидели на крахмальной диете без сахара. У грызунов из первой группы отмечался высокий рост метастазов в легких. Особую "эффективность" в этом смысле продемонстрировали высокофруктозный кукурузный сироп и столовый сахар.

Также исследователи подтвердили, что тяга к сладкому опасна из-за развития ожирения, диабета, заболеваний, связанных с нарушением деятельности мозга.

Поклонникам разного рода десертов специалисты рекомендуют включить в рацион ряд полезных продуктов, заменяющих привычные вредные сладости. Так, любителям газировки диетологи советуют замену в виде чая с солодкой.

Также среди полезных десертов врачи выделяют запеченный с корицей картофель, высококачественный темный шоколад (не более двух ломтиков за один прием), морковные палочки и орехи.