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18.02.2019 22:42
Рубрика: Экономика

Названы города России с самой дешевой шаурмой

Текст: Сергей Бабкин

Специалисты московского консалтингового бюро "Стрелка" подготовили новое исследование привлекательности городов для выпускников вузов. Одним из важнейших параметров, по мнению составителей рейтинга, стала цена шаурмы - одного из любимых лакомств молодежи.

Фото: Depositphotos.com
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Как выяснилось, стоимость шаурмы в разных городах может отличаться почти в три раза. Дешевле всего закуска оказалась в Волжском, Грозном, Кирове, Махачкале и Тольятти. Абсолютный рекорд бюджетной шаурмы - 87 рублей.

Составлен также топ-5 городов, где шаурма дороже всего. Так, во Владикавказе она стоит в среднем 167 рублей, в Якутске - 181, а в Салехарде - 183 рубля. "Серебро" - у Южно-Сахалинска, где шаурма стоит 206 рублей.

Чемпионом оказался Нарьян-Мар. За Полярным кругом торговцы просят за шаурму по 245 рублей.

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