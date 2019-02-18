Около 100 памятников советским воинам снесли в Польше за пять лет

Почти 100 памятников советским воинам снесли в Польше за последние пять лет.

"У нас оценочные данные", - подчеркнул посол РФ Сергей Андреев. Он напомнил о позиции России по этому вопросу. Памятник должен быть там, где происходило событие, совершен подвиг, погибли люди. Ни о каком переносе и речи быть не может.

Напомним, 21 октября 2017 года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации. Он обязывает местные власти, в числе прочего, снос советских памятников. По данным Института национальной памяти, на территории Польши 230 памятников солдатам Красной армии, пропагандирующим коммунизм.