Определился победитель Восточной конференции

Екатеринбургский "Автомобилист" досрочно выиграл Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Об этом стало известно после того, как "Барыс" уступил в гостях "Адмиралу" со счетом 2:1. В составе "моряков" отличились Александр Мерескин (11-я минута) и Владимир Бутузов (59). У казахстанской команды шайбу забросил Никита Михайлис (42).

Потерпев поражение во Владивостоке, хоккеисты из Астаны лишились математических шансов на то, чтобы обойти "Автомобилист" до окончания регулярного чемпионата. Клуб из Екатеринбурга занимает первое место, набрав с 89 очков в 59 играх. "Барыс" отстает на пять очков. Клубу из Астаны осталось провести два матча, в которых он может набрать максимум четыре очка. "Автомобилисту" до окончания регулярного чемпионата КХЛ остается сыграть с "Нефтехимиком", "Сибирью" и "Витязем". Но команда уже гарантировал себе победу в Восточной конференции и получит первый номер посева в плей-офф.