Новости

Около 100 памятников советским воинам снесли в Польше за пять лет 01:53
Посольство назвало провокацией появление российского флага в Солсбери 01:21
Застрявшие на Гаити канадские туристы вернулись домой 00:45
Израиль нанес удар по ХАМАС в ответ на ранение солдата 00:32
В прокат США выйдет скандальная комедия с женой принца Гарри Меган Маркл 00:15
Евгений Малкин помог "Питтсбургу" обыграть "Рейнджерс" 17.02.2019
Массовое убийство в Мехико: шестеро убитых, трое раненых 17.02.2019
Россиянки обыграли украинок в матче за "бронзу" ЧЕ по мини-футболу 17.02.2019
Захарова: Публикация о здоровье Скрипаля - пример "управляемой утечки" 17.02.2019
Анимационная франшиза "Снежная королева" станет мультсериалом 17.02.2019
Диетолог оценила эффективность продуктов для сжигания жира 17.02.2019
Арабские Эмираты купили у России "Корнеты-Э" и "Панцири" 17.02.2019
Премьер Польши отменил визит в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах 17.02.2019
Опубликовано видео драки, в которой погиб чемпион по рукопашному бою 17.02.2019
Видео: В Ставрополе ураганный ветер повредил крышу общежития 17.02.2019
В драке в центре Москвы погиб чемпион России по рукопашному бою 17.02.2019
Максим Орешкин исключил обвал рубля 17.02.2019
Видео: В Иране показали новую подлодку "Фатех" с крылатыми ракетами 17.02.2019
В России пройдут показы фильма "Если Бил-стрит могла бы заговорить" 17.02.2019
Актер Башаров возмущен решением жены уйти от него из-за избиений 17.02.2019
Рассекречены сведения о деятельности сотрудников МВД СССР в Афганистане 17.02.2019
Шнуров посвятил "стихи" избивавшему жен актеру Башарову 17.02.2019
Лавров пожалел не понимающих бесполезность санкций американцев 17.02.2019
Иран построил подводную лодку с крылатыми ракетами 17.02.2019
В Петербург для изучения причин ЧП в ИТМО направились криминалисты СК 17.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
18.02.2019 00:46
Рубрика: Спорт

Взрослеет на льду

Брайан Орсер рассказал "РГ" о трудностях "переходного периода" у Евгении Медведевой
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(7793)
В понедельник в Великом Новгороде стартует финал Кубка России по фигурному катанию. Ледовая арена на 1100 мест не сможет вместить всех желающих попасть на прокаты одиночниц. Любители фигурного катания хотят увидеть выступления своей примы - Евгении Медведевой, которая приехала из Канады, чтобы побороться за путевку на чемпионат мира в японскую Сайтаму.
Евгения Медведева поборется за путевку на чемпионат мира в Великом Новгороде. Фото: Михаил Синицын/ РГ Евгения Медведева поборется за путевку на чемпионат мира в Великом Новгороде. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Евгения Медведева поборется за путевку на чемпионат мира в Великом Новгороде. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Первый сезон Медведевой под руководством канадского специалиста Брайана Орсера складывается не лучшим образом. Женя не попала в финал Гран-при, на отборочном чемпионате России заняла седьмое место и пропустила чемпионат Европы. Но судьба и соперницы дали ей еще один шанс.

В Великий Новгород Медведева приедет без Орсера. Поддерживать фигуристку будет еще один тренер из команды канадца - Трейси Уилсон. О проблемах и перспективах Евгении мы подробно поговорили с Брайаном Орсером.

Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP
Тренер: Медведева готовится и будет рада поехать на чемпионат мира

Когда Медведева пришла к вам в группу, вы оба осознавали, что путь на пьедестал окажется таким сложным?

Брайан Орсер: За Женю не могу ответить. Но я знал, что для меня это будет вызов. Особенная задача. И я не собираюсь сдаваться. Уже вижу, что у нас что-то начинает получаться. Чтобы добиться желаемого результата, нужно время. Женя должна пережить переход от катания девочки к катанию взрослой девушки. Когда ей было 15-16 лет, она выигрывала буквально каждый старт, победы шли одна за другой. Сейчас, в 19, этого нет. Однако я верю, что она понимает, почему так происходит. Женя проходит через процесс обновления, если хотите, перерождения. Она привыкает к переменам: в физиологии, в технике, в тренерской системе, в окружении, в жизни в другой стране, в конце концов. Но она очень терпелива. И я ей за это очень благодарен. Потому что могу представить, как тяжело вдруг перестать побеждать. Кстати, я сразу ей сказал, что вначале у нас могут быть неудачи, но, как только мы пройдем самый сложный отрезок пути, все наладится.

Сменив тренера, Женя сменила прическу, сменила образы в программах. Но потом вернулась к стилю, в котором она была так органична на предыдущем этапе карьеры. Не было ли ошибкой пытаться так радикально все поменять?

Фото: РИА Новости
Трусова побила "взрослые" рекорды Загитовой и Медведевой

Брайан Орсер: Не думаю, что это была ошибка. Хотя, возможно, такие перемены действительно были слишком радикальными. Как тренеры мы, вероятно, немного поспешили. Мы хотели показать новую, другую Евгению Медведеву. Но она прекрасна такая, как она есть - ее катание, ее душа. Программа "Тоска", которую поставил Миша Ге, подходит Жене больше. Это был хороший урок для всех нас. Но в любом случае процесс подготовки короткой программы на музыку джазовой певицы Натали Коул пошел на пользу. Женя поработала с хореографами Дэвидом Уилсоном и Сандрой Безик, попробовала себя в новой роли. Как для взрослой фигуристки это было здорово. Да, это не сработало на соревнованиях. Но у меня нет сожалений, что мы попробовали. Я вообще никогда не жалею о том, что делал, будь то Ю На Ким, Юдзуру Ханю или Хавьер Фернандес. Знаете, у Ю На была одна короткая программа - вальс. Стопроцентного попадания, как и в случае с Женей, не получилось. Однако работа над танцем, над образом не прошла даром. Я предпочитаю смотреть на вещи именно так. Это был полезный опыт.

Сейчас российские юниорки - Трусова, Щербакова - прыгают четверные, бьют рекорды по оценкам Загитовой и Медведевой. За счет чего Женя и другие взрослые фигуристки могут их превзойти?

Брайан Орсер: Да, эти девочки удивительные. И очень трудолюбивые. Сейчас их время блистать. Нам же необходимо работать над скоростью и качеством элементов - прыжков, вращений, дорожек. Ну, и, конечно, показывать взрослое катание, запоминающиеся выступления. Этим нужно выделяться. В женском одиночном катании нам вообще следует подумать о долголетии. Нам нужны такие фигуристки, как Каролина Костнер, выступления которой и в 30 лет никого не оставляли равнодушным.

Между тем

В финале Кубка России также выступит Станислава Константинова, которая на чемпионате Европы хоть и стала четвертой, но завалила короткую программу, тем самым дав шанс Медведевой, а возможно, и Елизавете Туктамышевой попасть на чемпионат мира. Лиза пропустила чемпионат России и чемпионат Европы из-за воспаления легких. На момент подписания этого номера "РГ" в печать официального подтверждения, что ученица Алексея Мишина выступит в Великом Новгороде, не было. Как не было и уверенности в том, что спортсменка набрала форму после болезни. К примеру, на турнире в Любляне она победила, но каталась с серьезными ошибками.

Спорт Фигурное катание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Клинцевич назвал издевательством слова Порошенко об истории успеха Украины
МЧС предупредило москвичей о сильном порывистом ветре
В Совфеде оценили призыв Трампа к ЕС забрать своих боевиков из Сирии
Неизвестные вывесили российский флаг с собора в Солсбери
Жители Гаити выступили против США и призвали на помощь Россию