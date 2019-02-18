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18.02.2019 18:44
Рубрика: Общество

Золотое лицо

Особенным детям-сиротам поверить в себя помогли Цветаева и Маяковский
Текст: Татьяна Владыкина
Можно ли играть на сцене, если ты с детства передвигаешься на инвалидной коляске? Могут ли театральные репетиции и премьеры стать лекарством от тяжелых болезней? Когда на сцене режиссерского факультета знаменитой "Щуки" юные актеры-инвалиды из центра "Городок Незнайки" показали свой спектакль, ректор института, известный актер Евгений Князев, тут же предложил подружиться. Так появилась первая Театральная школа для особенных детей.

Идея помочь тяжелобольному ребенку игрой на сцене появилась в благотворительном фонде "Дети.мск.ру", действующем при Российской детской клинической больнице. 30 лет назад его основал священник Александр Мень. Сейчас фонд возглавляет его духовная дочь Лина Алтыкова. Режиссер Российского Академического Молодежного театра Наталья Шумилкина, три года назад встретившаяся с Линой Зиновьевной, нашла новый смысл жизни и стала режиссером-волонтером.

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- В этому году исполнится 10 лет детскому дому "Городок Незнайки", - рассказывает Наталья. - Там живут дети, обездоленные дважды. У них нет родителей и есть тяжелые заболевания. Лина Зиновьевна, помимо лечения и реабилитации, всегда мечтала о том, чтобы развивать ребят и делать их жизнь интересной. И поэтому три года назад мы сделали с ними спектакль "Своими словами".

Спектакль создавали не только своими словами, но и своими руками. Мальчишки и девчонки сами делали декорации, придумывали сценки, сочиняли песни.
Первым театром, который приютил юных актеров, стал Детский музыкальный театр. А дальше у ребят началась настоящая театральная жизнь с гастролями. Они привезли свой первый спектакль в Санкт-Петербург, в театр на Литейном, пообещали через год привезти следующую премьеру. И привезли.

Осенью прошлого года Санкт-Петербург увидел неожиданную постановку - шестилетние дети в спектакле "Наш балаганчик" по-взрослому проникновенно читали Маяковского, Пастернака, Цветаеву, Блока…

Заниматься с особенными детьми важнее, чем получить "Золотую маску"

- Это очень серьезная работа, - поясняет Наталья. - Мы вложили в нее столько сердца и любви - дети были счастливы. Когда маленький ребенок выходит на сцену, он открывается, и ты видишь личность и то, как она растет. Это дорогого стоит. После спектакля на сцене "Щуки" и предложенной Евгением Князевым дружбы к ребятам стали приезжать по выходным педагоги из театрально института и заниматься с ними актерским мастерством, режиссурой.

- У нас пять человек колясочников: у кого-то ножки не ходят, у кого-то ножек совсем нет, у кого ноги и руки не работают, - рассказывает Наталья. - Но к каждому находится индивидуальный подход, чтобы помочь им раскрыться.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети
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