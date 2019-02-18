Овечкин забросил 40 шайб в 10 сезонах НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил свою 40-ю шайбу в нынешнем сезоне. Спортсмен отличился в матче "Вашингтона" и "Анахайма". Несмотря на усилия столичной команды, она потерпела поражение со счетом 2:5.

Отметим, что Овечкин забил 40-ю шайбу в 10-й раз в карьере. Как сообщает ТАСС, наш хоккеист стал четвертым игроком в истории НХЛ, кому покорялось это достижение. Ранее это делали Марсель Дионн, Марио Лемье и Уэйн Гретцки.

Александр Овечкин в настоящее время является лучшим снайпером лиги, а вот его команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Свой следующий матч "Вашингтон Кэпиталз" проведет против "Лос-Анджелеса".