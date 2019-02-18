Английский "голос" ДАИШ пойман в Сирии

Бойцы вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" захватили боевика, который озвучивал на английском языке десятки пропагандистских роликов ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ).

Речь идет о 35-летнем гражданине Канады африканского происхождения Мухаммеде Халифе. В Страну кленового листа он попал еще будучи ребенком. Учился в одном из университетов Торонто.

В Сирию приехал в 2013 году и вскоре вступил в ряды ДАИШ. Мужчина озвучил несколько десятков аудио- и видеозаписей. Среди них и те, на которых запечатлены расправы боевиков над заложниками. Сейчас Халифа находится в сирийской тюрьме.