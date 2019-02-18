Песков: Путин доверяет Эрдогану

Президенты России и Турции хорошо понимают друг друга, а последствия кризиса остались позади. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью турецкой газете Hurriyet.

"Конечно. Они очень хорошо понимают друг друга", - сказал Песков. Так он ответил на вопрос, относится ли Реджеп Тайип Эрдоган к лидерам, которым Владимир Путин больше всего доверяет.

"Мы пережили два больших кризиса - сбитый самолет и убийство посла Андрея Карлова. Их последствия могли быть по-настоящему смертельными для отношений двух стран, - напомнил представитель Кремля. - Слава Богу, мы оставили это позади". "На мой взгляд, Путин и Эрдоган продемонстрировали политическую волю", - заключил он.