Почему растет число тех, кто планирует жизнь на годы вперед

"Ипотека достала", - сегодня типичная "жалоба" на жизнь. Или - статусная похвальба трудным благополучием, о котором открыто говорить не принято, "чтобы не сглазили".

Но социологи говорят, что общество оптимизируется: по данным ВЦИОМ, в стране растет доля тех, кто планирует жизнь на несколько лет вперед. И эти горизонты планирования расширяются. Число тех, кто верстает планы на отдаленное будущее, в 2009 году составляло 55 процентов, в 2014-м - 64 процента, а в 2018-м выросло до 74 процентов.

Среди самых "длинных планов" - выплаты по ипотеке или иные способы приобретения жилья (37 проц.), а также получение кредитов или иных финансовых вложений в образование детей (31 проц.) Самые распространенные "короткие" планы на будущее - планирование отдыха (16 проц.), составление сметы ремонта (21 проц.), а также варианты обустройства быта (как правило, приобретение бытвой техники или ремонт кухни - 29 проц.).

60 процентов россиян уверены в завтрашнем дне

- Так у людей проявляется уверенность в будущем, - комментирует ситуацию профессор Института психологии МГППУ Владимир Кудрявцев. - Это известный психологический прием - "ожидание определяет поведение". И в этом смысле, субъективное самоощущение граждан, верстающих долгоиграющие планы, - важный показатель состояния общества. Он верит, что лучше не сегодня, а завтра. Такое видение планирования оказывает большое влияние на экономическое, социальное и бытовое поведение людей.

С оценкой эксперта совпадают и другие цифры. Так в 2018 году 60 процентов участников опроса ВЦИОМ заявили, что испытывают чувство уверенности в завтрашнем дне.

- До 2009 года процент неуверенных в завтрашнем дне составлял 50 - 55 процентов, - парирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. - А показатель в 60 процентов не просто говорит о динамике роста. Пусть медленного, или не такого быстрого, как хотелось бы. Но он показывает, как страна постепенно восстанавливается после кризиса 90-х годов. И это восстановление является не механическим возвращением к "тому, что было", а весьма нерядовым примером успешного развития. Все ключевые показатели, рухнувшие в 90-е, к 2008 году вернулись к "нормальным" значениям. Однако они выросли на иной качественно новой основе: в условиях рыночных отношений и расширившихся прав, свобод и возможностей граждан.

Однако тех, кто верит в то, что свою жизнь улучшит быстро - через год-два, стабильно мало: в 2014-м году - 14 проц., в 2018- м - 14 проц.