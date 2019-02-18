Раскрыта цена Samsung Galaxy S10+

Инсайдер Эван Бласс опубликовал в своем блоге информацию о стоимости будущего флагмана Samsung - Galaxy S10+. Судя по имеющимся данным, гаджет будет очень дорогим даже в Китае, где цены обычно отличаются в меньшую сторону по сравнению с Россией и некоторыми другими странами.

Так, версия на 8/512 гигабайт памяти обойдется китайским покупателям в 9000 юаней, или почти 90 тысяч рублей. Модификация на 12 гигабайт ОЗУ и 1 терабайт ПЗУ (у нее будет керамическая задняя крышка) будет стоить 10 тысяч юаней, или около 100 тысяч рублей. Информации о стоимости базовой модификации на 8/128 гигабайт пока остается неизвестной.

Аппарат выйдет в пяти расцветках и материалах корпуса - черный карбон и черная керамика, загадочный цвет yu yubai, зеленый и белая керамика.

Ближайшим конкурентом 512-гигабайтному Samsung Galaxy S10+, если информация о цене подтвердится, станет 256-гигабайтный iPhone XS Max - у официальных продавцов он сейчас стоит 105 тысяч рублей.

Напомним, что анонс новых смартфонов Samsung состоится 20 марта (одновременно с презентацией Xiaomi Mi 9). Galaxy S10+ получит 6,4-дюймовый экран AMOLED, тройную основную и двойную фронтальную камеру, мощную батарею на 4100 мАч и топовый чип Snapdragon 855 (или фирменный Exynos 9820).