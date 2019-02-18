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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Центральный павильон проката в Парке Горького превратят в дом-камень

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Центральный павильон проката в столичном Парке Горького превратят в современное здание в стиле биотек. Постройка 50-60-х годов полностью преобразится после реконструкции.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Конструкции в стиле биотек повторяют природные формы. Обновленный павильон будет напоминать гладкий речной камень.

Как рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов, архитекторов вдохновила близость Пушкинской набережной Москвы-реки.

- Гладкие полуовальные стены павильона Парка Горького будут напоминать отшлифованный водой и временем речной камень, - цитирует официальный сайт мэра Москвы слова Кузнецова.

Вход в павильон сделают почти полностью прозрачным, а в самом здании установят панорамные стекла.

Работать пункт проката будет по своему прямому назначению - здесь и взрослые, и дети смогут арендовать велосипеды, скейтборды, самокаты и другое спортивное оборудование.

А для тех, кто устал и проголодался, устроят кафе. В павильоне также будут работать туалеты и камеры хранения.

Реконструкция здания начнется уже нынешней весной.

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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