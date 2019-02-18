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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вакансия рядом

Центры занятости населения переезжают в офисы "Мои документы"
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 36(7794)
Москвичам не придется больше искать центры занятости населения на карте Москвы, все 53 отделения уже к лету разместятся в офисах "Мои документы". Некоторые уже переехали и принимают первых клиентов.

Еще в январе в тестовом режиме отделы по трудоустройству заработали в центре Госуслуг районов Нижегородский и Лефортово и в центре районов Нагорный и Нагатино-Садовники. На очереди переезд отделов трудоустройства Юго-Восточного округа. Уже в марте они начнут работать в центрах госуслуг районов Люблино, Марьино, Текстильщики и Некрасовка.

"На новом месте центры занятости будут предоставлять расширенный перечень услуг, - рассказала журналистам Александра Александрова, первый замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы. - Если соискатель сомневается в себе или испытывает сильный стресс перед собеседованием, он сможет обратиться к психологу или пройти специальный тренинг. Кроме этого, специалисты будут обеспечивать индивидуальное сопровождение в процессе трудоустройства, смогут помочь построить план карьерного развития и даже предложить программу переобучения".

В МФЦ у центров занятости будет расширенный перечень услуг - с тренингами и психологами

В центрах Госуслуг москвичи уже привыкли получать более 180 услуг в удобное время - они работают без перерывов и выходных. Оперативное решение проблем, вежливый персонал, кофе за 15 минут ожидания - все это гарантируют и соискателям. Кроме регистрации в качестве безработного, получения нужной справки, выбора вакансии из базы данных и составления резюме, москвичи смогут воспользоваться дополнительными сервисами, например, распечатать или отсканировать резюме, сделать копии документов, сфотографироваться, воспользоваться книжными уголками и вендинговыми аппаратами. Так что даже в затянувшейся очереди занятие найдется, но ждать долго не придется, обещает Владимир Шахматов, замдиректора - статс-секретарь ГБУ МФЦ Москвы: среднее время ожидания в очереди - 3 минуты.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Оксана Бушуева, специалист по трудоустройству центра Госуслуг районов Нижегородский и Лефортово, рассказала "РГ", что в день на первичный прием приходят порядка 15 человек, а на вторичный прием около 75 соискателей. И добавила, что бывают ситуации, когда человеку не сразу удается найти подходящую работу: "Сегодня регистрировала машиниста тепловоза, а таких вакансий нет. Единственная организация, которая могла бы предложить такую работу, - нефтеперерабатывающий завод в Копотне не взяла нашего клиента из-за возраста, ему 61 год, но он ищет дополнительный заработок к пенсии. Предложила рассмотреть другие вакансии, к примеру, работу контролера КПП, сторожа, вахтера. Договорились о двух собеседованиях уже с работодателем".

На конец января 2019 года в Москве зарегистрировано более 27 тысяч безработных, при этом уровень безработицы в столице по-прежнему остается одним из самых низких в России - 0,41% от экономически активного населения. Долго на учете в центре занятости не задерживаются - более полугода на учете стоят только 16% безработных. Для сравнения, в 2016 году их было 35%. Работу удается найти в среднем за два-три месяца.

В банке центра занятости сейчас 143 тысячи вакансий, из которых большая часть (61%) - вакансии по рабочим профессиям.

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