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18.02.2019 04:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Эксперты назвали российские регионы с самым высоким качеством жизни

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России названы регионы с самым высоким качеством жизни за 2018 год. По данным экспертов, по сравнению с предыдущим годом, существенных изменений в рейтинге не произошло.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования агентства РИА Рейтинг. На первом месте снова Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Их сводный рейтинговый балл превышает 70 (возможный минимум - 1, возможный максимум - 100).

Фото: iStock
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Специалисты полагают, что и в ближайшие годы эта тройка регионов останется в лидерах. Это место им гарантируют развитость инфраструктуры, а также высокий уровень экономики, социальной сферы и потенциал дальнейшего развития.

В первую десятку также вошли Татарстан, Белгородская и Воронежская области, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Липецкая и Калининградская области. Отмечается, что на первую десятку приходится около половины суммарного ВРП регионов, 40% оборота розничной торговли страны и около 40% инвестиций в основной капитал.

Замыкают рейтинг: Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. Эксперты подчеркивают, что у регионов из последней десятки значение сводного рейтингового балла повысилось. Это свидетельствует об улучшении большинства показателей, которые учитывались при составлении.

Фото: iStock
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Отметили специалисты и те регионы, которые улучшили свои позиции более чем на пять пунктов. Это Магаданская и Мурманская области, Амурская, Оренбургская, Чукотка, Северная Осетия - Алания и Сахалин.

Рейтинг качества жизни в регионах рассчитывается на основе 70 показателей, которые фиксируют фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. При составлении также использованы данные Росстата, Минздрава РФ, Минфина, Центробанка и других открытых источников.

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