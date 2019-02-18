В маленькой Лебедяни, что в Липецкой области, в последнее время практически нет безработицы. На 25 тысяч жителей - шесть заводов, которые пашут на полную катушку. Здесь плевали на санкции, как "здоровый трехлетка" из стихотворения почитаемого в городе Владимира Высоцкого. Ему поставили памятник и активно разрушают стереотип о провинциальной культурной жизни. Лебедянь демонстрирует и свой собственный вариант социальной деловой ответственности, которой может позавидовать и столица.

Буйный мэр

Мэр Лебедяни Алексей Хрипченко тоже большой фанат Владимира Семеновича. Хотя и очень торопится в Липецк на совещание ("Я бы вам стихи почитал, да работы много"), но все же успевает сказать: "Да плевал я, здоровый трехлетка, на все эти их санкции"...

И привести цифры: до того, как Европа решила проучить российского производителя, лебедянский молокозавод перерабатывал от 30 до 40 тонн молока в сутки. Сейчас - от 300 до 400. На четыре миллиарда 400 миллионов рублей продукции в год уходит влет. Не успевают завозить в магазины. То же самое касается и заготовки яблок и производства соков. Только одна агрофирма имени 15 лет Октября" Лебедянского района в этом году заложила на хранение больше 20 тысяч тонн. В пять раз больше, чем до санкций.

- Получается, на каждого жителя Липецкой области по полкило! Приходится расширяться, - хвалится Хрипченко. - Растет завод упаковки. И машиностроительный, который производит отделочные машины для строительства: краскотерки, мелотерки, бетононасосы и прочие. До санкций это все было импортное.

Вообще на душу населения по товарному производству Лебедянь занимает второе место после промышленного Липецка. Средняя зарплата тоже впечатляет - 29,5 тысячи рублей.

Сейчас соки из агрофирмы имени 15 лет Октября туристы берут упаковками в качестве натурального сувенира. Безработицы нет: из окрестных деревень и городов на заводы вахтовым методом привозят трудиться около 800 человек. При всем своем уважении к мигрантам, подчеркивает мэр, "справляемся собственными силами".

За три с половиной года 300 семей переселили из старых, 50-х годов постройки домов: "В таком состоянии были, что страшно было заходить", - комментирует Хрипченко. Построено восемь новых, снесено 34 ветхих. До 2024 года, обещает, расселят еще 17. Город финансирует программу по переселению из ветхих домов в равных долях с регионом и Москвой.

И еще один удивительный для провинции показатель. Для врачей уже выделено семь квартир. В мае сдадут переделанный под жилье медицинских работников детский сад, где будет еще 11.

Говорят, что подчиненных мэр ругает фразами из песен легендарного барда. Например, "настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!" Это когда нужно повысить градус активности.

Креативный Хрипченко придумал сделать оригинальный барельеф, у которого в памятные дни полно почитателей с цветами. На здании бывшего сельскохозяйственного техникума профиль барда с гитарой в руках. И если старый кассетник с хриплым голосом не глохнет от холода, на перекрестке у общежития останавливаются транзитные фуры: зачарованные водители слушают, не в силах тронуться.

Хрипченко - тертый калач, работал директором винзавода, который закрыли в горбачевские времена вместе с пятью такими же в Липецкой области. И по поводу главной "несвободы" любимого поэта имеет свое крепкое директорское мнение. "С шести утра до позднего вечера трезвый и на работе! - без ложной скромности заявляет мэр. - Потому что умел поставить себя на "ручник". Понимаете, взять и включить тормоз! А у Владимира, видимо, не получилось!"

Не хуже Ричарда Гранта

У лебедянских почитателей барда вполне экзистенциальное к нему отношение: Владимир, как его тезка Ленин, живее всех живых: к нему, словно пионеры к вождю, обращаются за советом, сверяют с ним нравственность собственных поступков. Поэтому если гвоздики несут - только нечетное число, и на памятнике - только дата рождения.

Кому-то и хотелось бы над таким культом личности похихикать, но не получается. Так называемые "высотники" - это пульсация народного ума и социальной активности. И жизнь в городе изменилась, освоив современные формы трансляции культурного наследства. Выиграв президентский грант на проект о лебедянских художниках, здесь собираются украсить их репродукциями местные остановки. Или устраивают благотворительные гастроли студии современного танца из Франции "ФлюО", которая совмещает язык пластики и песни русского барда.

И стихи Высоцкого с кусками из "Гамлета" на отличном английском в исполнении самодеятельных актеров, согласитесь, неординарное для маленького провинциального театра умение. "Этот монолог роскошно читал Ричард Грант", - комментирует руководитель труппы Олеся Матусевич.

Замдиректора Лебедянского фонда культуры Николай Пашинцев - еще один счастливый человек. Кадровый военный. Много лет жил в Москве, недавно осуществил многолетнюю мечту вернуться в родную Лебедянь. Жену за собой перетащил, дефицитного гинеколога.

Николай Иванович по очереди представляет тех, кто пришел на литературно-музыкальный батл "Владимир Высоцкий: за и против". В уютный зальчик, как на квартирник на Малой Грузинской, набивается народ. Среди антуража - старый магнитофон, современная плазма, классический портрет "Семеныча" и оригинальный гипсовый бюст, купленный в Липецком магазине сувениров. Особая гордость директора - пачка пожелтевших машинописных листов. Говорит, пошел на должностное преступление, когда попросил заведующую машбюро на режимном объекте перепечатать ему 80 страниц нелегального Высоцкого.

- 40 лет прослужил офицером-ракетчиком, а такого "бармалея" играю, - жалуется Николай Иванович, которому поручено в батле исполнять роль "хулителя" поэта, и начинает поединок. - Высоцкий - певец блатного мира!

- Вырос в криминальной Марьиной роще, с кого было писать, как не с соседей-уголовников? - парирует автор идеи батла, солист лебедянского духового оркестра Александр Ларин.

Далее следует обмен мощными ударами:

- Алкоголик и наркоман! - рубит правду-матку Пашинцев.

- Мм-да, толпа радуется унижению высокого, слабостям могущего? Врете, подлецы: он и мал и мерзок - не так, как вы - иначе, - защищается Ларин аргументами Пушкина.

Острота дискуссии нарастает, соперники обсуждают качество Володиных стихов, но вдруг скатываются до "Спид-инфо", которая когда-то написала, что поэт был агентом КГБ...

Рассуждения столичных критиков, что Высоцкий неактуален, для участников батла непонятны. Зал рвется выступать! Студентка Липецкого иняза Лена Оборотова поет про "поля влюбленным постелю", потом кулуарно сообщает "РГ": любимый человек разделяет ее давнее и глубокое увлечение поэтом. Местная знаменитость Аркадий Польшин декламирует собственные: "Смотрит поэт в окошко - тоскует бродяга-ветер... // Будто присел на дорожку // С гитарой, на табурете ..." Поклонники устраивают ему овацию. Валентина Анатольевна, учительница литературы, мощно ссылаясь на Захара Прилепина, размышляет о месте Высоцкого в шеренге классиков. Имеет свое мнение и пчеловод, в прошлом полковник из дивизии особого назначения: "Высоцкий - человек поступка, поверьте мне, я кое-где побывал и кое-что повидал".

Владимир-камень

"Тут же репортеры налетели?" - встречает гостей лебедянский предприниматель Вячеслав Петрухин на пороге своего бревенчатого дома в деревне Большие Избищи. Он, как и его кумир, тоже человек поступка. Занимается автоперевозками, деловой человек. Но со специфическим волонтерским уклоном. Свою гражданскую ответственность Слава понимает так: поставил у себя на участке памятник Высоцкому из огромного камня. Приезжайте, привозите букеты, слушайте стихи и песни! У дома - конюшня на несколько лошадей. Рядом голубятня на 400 птиц лучших пород. В голубятне, как во дворце, красиво: у каждой птицы отдельный насест с крышей, свежая вода. Лошади и голуби могут лечить - Вячеслав это испытал на себе, когда тяжело заболел. А стихи Высоцкого практически вытащили его из заикания: "Бешеная их энергетика заставила мозг работать. Разве можно споткнуться, когда читаешь: "Спасите наши души!"?" Теперь готов помогать другим.

Про камень. Пахали луг под ипподром, задели что-то твердое, вытащили глыбу: то ли ледниковый валун, то ли кусок метеорита. Николай Иванович Пашинцев выдвинул версию, что он из космоса прилетел специально, чтобы Слава Петрухин его у себя нашел. Марина Влади просила после смерти Высоцкого отдать ей кусок Тунгусского метеорита на памятник. Ей отказали, ну вот теперь он есть у Высоцкого, вселенского масштаба.

Да плевал я на все их санкции. После них наш молокозавод стал перерабатывать молока в сутки ровно в десять раз больше

Петрухин, конечно, любит на коне "вдоль обрыва по-над пропастью, по самому по краю" и с единомышленниками, которые откуда только к нему не едут, за столом посидеть. Но не из тех, кто, разбогатев, строит из себя эпикурейца-помещика. Мечта о конном клубе почти осуществилась: есть ипподром, рядом с конюшней - что-то типа мини-отеля для тех, кто захочет приехать в гости. Живите, ухаживайте за конями. Слушайте Володю и учите детей жить по правде.

За постой никто не платит. Как так бесплатно? "Считайте, здесь живет мое, как по телевизору говорят, "гражданское общество". И под Высоцкого у меня все срастается. Кредиты почти вернул. Денег нет - они все в деле!" - видно, что Петрухину не в первый раз приходится оправдываться, почему он ничего не берет за то, что дети и взрослые катаются на его лошадях. В Москве и Подмосковье, например, час такого удовольствия стоит от двух тысяч рублей.

Философия у предпринимателя-волонтера простая. "Поменьше брюзжать, побольше работать, крылья расправить и в небо полететь, и кого-нибудь за собой потащить. А если землю взял, то на ней вкалывать с утра до ночи, так чтобы руки в мозолях", - показывает свои. Я трогаю - заскорузлые. "И чтобы не только коням было по-царски, но и людям".

К нему приезжают и живут. Потом к себе в гости приглашают. Есть те, кто ищет подвоха. А его нет. "Держусь пока, люди помогают. Вот Коля - молодая районная власть, расчищает дорогу к памятнику... Неинтересна мне дружба за деньги. Не мое это, я в советское время родился. Сколько так продержусь, не знаю. В общем, я и есть немного волонтер". Потом, заикаясь от волнения, что циничный столичный репортер не поймет: "Как можно наживаться на народной любви к Высоцкому? Иногда стыдно бывает перед ним даже за дурные мысли. Коня обидишь, и то стыдно, а уж человека... Теплее нужно быть... И будет все у нас в России обалденно!"

Слава поит и чистит любимую Прибаутку. Конюх, который обычно помогает предпринимателю в Больших Избищах и обожает слушать про "я коней напою, я куплет допою", недавно запил.

Стихи Высоцкого Петрухин может читать без перерыва два-три часа, мощно и ритмично, почти как рэп. Но стихи не главное. Главное - дела. И отношение к жизни.