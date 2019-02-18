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18.02.2019 19:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Как пилят лес

Корреспондент "Российской газеты" вступила в борьбу с черными лесорубами
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(7794)
Сначала заместитель редактора отдела общественной безопасности и права "Российской газеты" Наталья Козлова пыталась просто разобраться, чей "топор" раздается в лесу рядом с ее деревней в Костромской области. Оказалось - это тайна, покрытая мхом.
С этого года местные власти обязаны размещать на сайтах информацию о предоставленных в аренду лесных участках, это касается и "дальневосточных гектаров". Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС С этого года местные власти обязаны размещать на сайтах информацию о предоставленных в аренду лесных участках, это касается и "дальневосточных гектаров". Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
С этого года местные власти обязаны размещать на сайтах информацию о предоставленных в аренду лесных участках, это касается и "дальневосточных гектаров". Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Приложила немало сил - нашла-таки лесорубную компанию. Оказался большой сюрприз. Обращалась в прокуратуру. Пообещали разобраться. И... ничего.

Когда в редакцию "РГ" приехал глава Рослесхоза Иван Валентик, встретилась с ним. И вот какой разговор у них получился.

Наталья Козлова: Иван Владимирович, я собственник дома в Костромской области в крохотной деревне. Когда начинаешь разбираться, кто и на каких основаниях рубит лес у нашего населенного пункта, выясняется, что нормальных документов у лесорубов нет. Оправдываются тем, что кто-то из местных жителей попросил их заготовить древесину для строительства дома. Никто не контролирует объем вырубки. Почему информации нет в открытом доступе?

Иван Валентик: Речь идет о заготовке древесины гражданами для собственных нужд?

Под видом заготовки древесины для личных нужд в российских лесах процветает промысел черных лесорубов. Регионы просят поправить закон

Наталья Козлова: Якобы.

Иван Валентик: Согласен, якобы. Под видом заготовки древесины для личных нужд, часто процветает серый промысел. В 2007 году, когда приняли новый Лесной кодекс, закрепили механизм заключения договора купли-продажи для так называемых исключительных случаев. Не крупные компании, а маленькие фирмы могли заготавливать лес, продавать, пилить на своих пилорамах.

Наталья Козлова: Ну да. А в 2009 году малый и средний бизнес выпал из Лесного кодекса.

Иван Валентик: Совершенно верно. После этого пошел ежегодный рост по заготовкам древесины для собственных нужд.

То есть фактически малый бизнес стал скупать доверенности у людей, которые по региональным законам об обеспечении дровами, древесиной для ремонта своих строений могли получать определенное количество кубов древесины. То есть, по сути, правильная льгота приобрела извращенные формы.

Наталья Козлова: И что? Давно пора менять закон.

Иван Валентик: Изменили. Механизм купли-продажи, то есть доступ малого и среднего бизнеса к лесу, мы восстановили в 2016 году. И после этого кривая по заготовкам древесины для личных нужд пошла вниз. При этом объемы заготовок растут.

Наталья Козлова: Судя по всему, лазейка все-таки осталась.

Иван Валентик: Шлагбаумы на въезде в лес арендаторы устанавливать не имеют права. Фото: Сергей Куксин

Иван Валентик: Осталась. И регионы сейчас просят поправить федеральное законодательство, чтобы изменить порядок льгот для собственных нужд.

Но мы с коллегами из Генпрокуратуры пришли к совместному пониманию, что изменения кодекса не требуется. У регионов есть право закрепить такой порядок, при котором льготы на заготовки дров или материалов для строительства будут предоставляться только через лесничество, которое должно получить на это госзадание. А в отношении граждан, которые претендуют на получение древесины, должна формироваться электронная очередь и проверяться обоснование потребностей.

Наталья Козлова: Но этого же нет! По крайней мере, в нашем регионе. Впрочем, это лишь одна часть проблемы. Меня вот что еще волнует. В регионе работает иностранное предприятие со штаб-квартирой в Швейцарии. А у руководства австрийское гражданство.

Как объяснили жителям, именно эта фирма перекрыла шлагбаумом въезд в лес. Местные начальники говорят, что лес отдали этому предприятию в аренду. При том, что я профессионально работаю с информацией, так и не смогла докопаться до того, какую именно площадь лесов отдали.

Но опросив местных жителей, можно прийти к выводу, что иностранная фирма получила площадь лесов в Костромской области, превышающую территории и Австрии, и Швейцарии. Рабочие места, которые создала в районном центре Шарья компания, ничто по сравнению с тем, сколько территории они получили под вырубку. Кто должен в этом разбираться? И как узнать правду?

Иван Валентик: С этого года местные власти обязаны размещать на сайтах информацию о предоставленных в аренду лесных участках.

Это касается, кстати, и выделения "дальневосточных гектаров" и других земель. То есть вы сможете зайти на сайт регионального управления органа лесным хозяйством и посмотреть, кто и на каких основаниях взял участок в аренду.

Наталья Козлова: Допустим, узнаю. Толку-то! Арендатор все равно закрывает шлагбаумами лесные дороги для местных жителей. Как-будто имеет на это право.

Фото: Татьяна Кравченко
Как вести лесное хозяйство в ленточных борах Сибири

Иван Валентик: Шлагбаумы на въезде в лес арендаторы устанавливать не имеют права. Это возможно только для обеспечения безопасности самих граждан.

Например, в пожароопасный период или при выполнении работ, в результате которых может быть причинен вред людям. Но тогда выставляются спецаншлаги, информирующие население.

Так что прокурор, если это так, неправ, оправдывая шлагбаум арендой. Статья 12 Лесного кодекса устанавливает базовый принцип бесплатного и беспрепятственного пребывания граждан в российских лесах. И прокурор должен принять меры прокурорского реагирования.

Наталья Козлова: Хорошо. Я вам расскажу, какие меры будут приняты после этой публикации. И будут ли.

Подготовила Алена Узбекова.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Минприроды Рослесхоз Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
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