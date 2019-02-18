Маршалл Голдсмит приедет в Москву на форум "Бизнес Трио"

25 марта в Vegas City Hall состоится форум "Бизнес Трио", в ходе которого спикеры раскроют секреты лидерства, достижения целей, ведения эффективных переговоров. На одной площадке выступят трое известных ораторов: Тина Канделаки, Владимир Соловьев и Маршалл Голдсмит.

Маршалл Голдсмит специально прилетит в Москву на несколько дней из США, чтобы поделиться кейсами, которые он прорабатывал с топ-менеджерами ведущих мировых компаний. В списке его клиентов - президент Всемирного банка и CEO компаний Ford, Pfizer и другие. Жюри рейтинга Thinkers50 в 2011 году признало Голдсмита самым влиятельным коучем мира по работе с директорами компаний.

Главная тема форума - грамотное выстраивание стратегии своего профессионального и личного роста. Сегодня широко распространены всевозможные мастер-классы и бизнес-тренинги. Однако "тренеров" значительно больше, чем по-настоящему успешных людей. Ведь говорить об успехе со знанием дела могут лишь люди, чья жизнь и карьера у всех на виду. Они "обучают" редко, но каждый их выход к слушателям становится сенсацией.