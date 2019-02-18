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18.02.2019 10:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москвичи смогут оплатить госуслуги без комиссии

Текст: Ангелина Зеленькова

С сегодняшнего дня на сайте mos.ru, а также в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва" оплатить образовательные и транспортные услуги картой "Мир" можно без комиссия. Акция действует только для держателей карт "Мир" и продлится до конца года.

Расширен перечень госуслуг, которые можно получить в МФЦ

В пресс-службе департамент информационных технологий Москвы рассказали, что комиссия не будет взиматься при оплате картой "Мир" образовательных услуг, кружков и секций, а также услуг ГИБДД, парковок и транспортных штрафов. Для это достаточно зайти в личный кабинет на mos.ru или в мобильном приложении и выбрать в качестве средства платежа карту "Мир" любого банка. Банком-эквайером выступает МТС Банк.

Экономия пользователей составит примерно 1,5 процентов - это средний размер комиссии за оплату услуг.

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