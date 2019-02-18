Около 100 классических произведений можно почитать в автобусах Подмосковья

Бесплатная мобильная библиотека теперь доступна в автобусах Подмосковья. Об этом сообщили в "Мострансавто".

"Почти в 150 транспортных средствах предприятия размещены специальные постеры с QR-кодом", - цитирует РИА Новости сообщение компании-перевозчика.

По информации агентства, сейчас в библиотеке доступны 100 отечественных и зарубежных классических произведений. Кроме того, в будущем планируется добавление в нее изданий на английском языке.

На данный момент, такие "литературные" автобусы ходят по маршрутам в Шатуре, Волоколамске, Подольске, Чехове, Истре, Дмитрове, Можайске, Орехово-Зуеве, Долгопрудном и Павловском Посаде.