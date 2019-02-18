Разрешить пассажирам будущих Московских центральных диаметров (МЦД) оплачивать проезд картой "Тройка" планировалось уже давно. Но для этого требовалось адаптировать федеральную законодательную базу. Ведь поезда пойдут по действующим железнодорожным путям, и пассажирам будет неудобно делать пересадки на метро и МЦК, если билеты разные. Теперь в существующие нормативно-правовые акты министерства транспорта внесены изменения, которые не только предусматривают использование "Тройки" и других привычных средств оплаты на МЦД, но и накладывают на пассажиров обязанность валидировать проезд дважды. Зачем? - разбирался обозреватель "РГ".

Уже сейчас понятно, что на МЦД единой стоимости поездки, как в столичном метро или МЦК, не будет. Ведь, согласитесь, странно, если одинаково будут платить пассажиры, которые, например, проезжают весь диаметр от Одинцово до Лобни, проскакивая Москву, и те, кому надо проехать всего 2-3 станции. Поэтому больше платить будет, как и сейчас, тот, кто едет дальше. "Подобная практика удобна для транспортных систем с зональной оплатой проезда, когда фактическая стоимость проезда формируется автоматически в зависимости от дальности поездки", - объяснили в департаменте транспорта Москвы. При этом сами тарифы и зоны для МЦД пока не определены.

Предполагается, что пассажир будет прикладывать "Тройку" к валидатору два раза - в самом начале поездки и в конце. Еще заплатить можно будет банковскими картами, электронными билетами, гаджетами, оснащенными технологией NFC, и даже с помощью QR-кода. Система автоматически посчитает, какое расстояние было пройдено и спишет нужную сумму.

Важно заметить, что будущие зоны никак не коснутся обычного метрополитена и МЦК. Ведь в начале февраля ряд СМИ написали, что речь идет о подземке, когда увидели информацию о тендере на разработку новой билетной системы. Москвичей запугали, что платить придется чуть ли не за переход с "Лубянки" на "Кузнецкий Мост". "В Московском метрополитене и на МЦК не планируется вводить зональные тарифы на проезд", - успокоили в дептрансе.

По сути, на МЦД будут реализовать тот же принцип, что уже действует в пригородных электричках, где цена поездки зависит от зоны и пройденного расстояния. Так, например, по территории Москвы ехать дешевле, а по области стоимость выше. Само собой, пассажирам наверняка предложат и целый набор абонементов наподобие тех, которые есть у Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). К примеру, это могут быть выгодные предложения для отдельных или одновременно нескольких зон. Стоит также отметить, что на МЦД будет так же действовать программа лояльности карты "Тройка", по которой начисляются бонусы и скидки.