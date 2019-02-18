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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Первый российский электрический самолет взлетит в 2020 году

Текст: Антон Валагин
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

Первый в России самолет с электрическим двигателем планируется поднять в небо в 2020 году.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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- Демонстратор гибридной силовой установки с электрическим двигателем на основе высокотемпературной сверхпроводимости испытают на борту летающей лаборатории, - рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований.

В начале февраля в Москве на базе Центрального института авиационного машиностроения был успешно испытан двигатель на сверхпроводниках мощностью 500 киловатт. Примененные при его создании технологии могут быть использованы в перспективных летательных аппаратах: самолетах местных авиалиний, аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, винтокрылых машинах.

- Использование высокотемпературных сверхпроводников в электродвигателях значительно снижает габариты и вес систем электроснабжения и электродвижения, что крайне актуально для воздушных судов с прорывными характеристиками, - объяснили в ФПИ.

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