Первый российский электрический самолет взлетит в 2020 году

Первый в России самолет с электрическим двигателем планируется поднять в небо в 2020 году.

- Демонстратор гибридной силовой установки с электрическим двигателем на основе высокотемпературной сверхпроводимости испытают на борту летающей лаборатории, - рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований.

В начале февраля в Москве на базе Центрального института авиационного машиностроения был успешно испытан двигатель на сверхпроводниках мощностью 500 киловатт. Примененные при его создании технологии могут быть использованы в перспективных летательных аппаратах: самолетах местных авиалиний, аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, винтокрылых машинах.

- Использование высокотемпературных сверхпроводников в электродвигателях значительно снижает габариты и вес систем электроснабжения и электродвижения, что крайне актуально для воздушных судов с прорывными характеристиками, - объяснили в ФПИ.