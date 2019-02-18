Семь автомобилей пострадали из-за сильного ветра в Москве

Семь автомобилей получили серьезные повреждения из-за сильного ветра в Москве, передает "Интерфакс".

Ветер, порывы которого достигают 20 метров в секунду, повалил деревья в нескольких районах мегаполиса. Люди, к счастью, не пострадали, но крупномеры разбили припаркованные автомобили.

Ранее сотрудники "Администратора московского парковочного пространства" предупреждали автолюбителя о сильном ветре. Водителей просили не ставить машины под деревьями и рекламными щитами.

В Москве и Подмосковье скорость ветра днем 18 февраля может достичь 12-17 метров в секунду.