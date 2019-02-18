Серпуховский суд Подмосковья принял к рассмотрению уголовное дело бывшего полицейского участкового, обвиняемого в халатности.

В пресс-службе Мособлсуда специально для "РГ" уточнили, что экс-сотрудника полиции будут судить по части 2 статьи 293 УК РФ. По этой статье предусматривается срок лишения свободы в колонии до пяти лет. Тем более когда речь идет о том, что служитель правопорядка не принял мер по заявлению в отношении предполагаемого насильника и убийцы.

По данным следствия, "участковый полиции Кузнецов Г.С. просто отказывался заниматься нападениями на детей, чтобы не "портить статистику".

Трагедия произошла в июле прошлого года. Девочка, которая играла на детской площадке в Серпухове, пропала. Ее тело было обнаружено добровольцами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" на следующее утро в спортивной сумке около железной дороги. По подозрению в убийстве и изнасиловании был задержан местный житель Александр Семин.

За год до этого мама девочки подала заявление о предполагаемом педофиле, появившемся в их жилом районе, о совершении Семиным в отношении ее дочери противоправных действий. С заявлением должен был разобраться Георгий Кузнецов, но он отказался возбуждать против Семина уголовное дело и сам вскоре стал фигурантом дела. Из полиции его сразу уволили.

Также были уволены замначальника муниципального управления МВД России "Серпуховское" Алексей Николайчук, начальник отделения охраны общественного порядка управления, и.о. начальника отдела участковых и его заместитель. Уволены с формулировкой "за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных".