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18.02.2019 13:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело после пропажи ребенка в лесопарке в Москве

Текст: Михаил Фалалеев

Странная и в то же время дикая история произошла в одном из самых крупных московских заповедников - национальном парке "Лосиный остров".

Как сообщила "Российской газете" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, "примерно в 5 часов 35 минут 18 февраля женщина 1985 года рождения обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения". Из заявления следовало, что вечером в воскресенье женщина ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и по просьбе последнего остановилась. Оказавшись в лесном массиве, он убежал и не вернулся. После обращения в органы были организованы поисковые работы. По факту исчезновения ребенка было незамедлительно возбуждено уголовное дело.

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Наутро мальчик нашелся сам. Проблуждав всю ночь по зимнему лесу, он вышел к автозаправочной станции. Его увидели взрослые и вызвали полицию. Он жив, но получил переохлаждение и сейчас находится в больнице, с ним работают психологи. Мальчик утверждает, что мама сама отвела его в лес, привязала к дереву, надела ему на голову полиэтиленовый пакет и ушла. Ему удалось освободиться, после чего он пошел по какой-то тропинке. Насколько это правда, предстоит выяснить специалистам.

Ведут работу и с его мамой, но только уже следователи. И к ней у оперативников много вопросов. Какая была необходимость на ночь глядя углубляться в лесной массив, да еще зимой? Почему о пропаже сына она сообщила только под утро? Как вообще шестилетний мальчик смог от нее убежать? Пыталась ли она его искать сама? Кстати, ответы на многие вопросы следователи смогут найти на месте происшествия - для этого им придется изучить следы. К счастью, в эту ночь снегопада не было.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах предполагают, что женщина могла находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Вероятно, ей придется пройти несколько обследований на психическую вменяемость и наличие в крови наркотических веществ. 

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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