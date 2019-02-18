В ЦФО определились первые финалисты "Лидеров России"

Больше 30 человек вышли в финал конкурса "Лидеры России" по итогам первого полуфинала, который в эти в выходные прошел в Подмосковье. Почти половина финалистов - это представители Москвы.

"Из числа участников первого полуфинала ЦФО приглашения в финал получили 33 конкурсанта из девяти регионов. Практически половина из них представляют Москву - 16 участников", - рассказал руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. По его словам, от Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской и Рязанской областей в финал вышло по одному участнику.

В отличие от других федеральных округов в ЦФО проводится два полуфинала. Это связано с большим количеством участников. Второй полуфинал стартует уже завтра.

Комиссаров напомнил, что из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. У них будет возможность попасть в финал в том случае, если участник из числа приглашенных в финал, не выполнит задание "Сердце лидера" - презентацию работающего или завершенного проекта. Тогда в финал будет приглашен полуфиналист, который выполнил это условие конкурса, из листа ожидания. А не выполнившего проект участника ждет дисквалификация.

Ранее в полуфиналы по всей стране вышли больше трех тысяч человек. Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

"Лидеры России" - это флагманский проект платформы "Россия-страна возможностей", который направлен на создание социальных лифтов, поддержку и выявление эффективных управленцев.