В Московском военном суде начали слушать дело банды Гагиева

В понедельник в Московском окружном военном суде прошло предварительное слушание по громкому уголовному делу. На скамье подсудимых 12 участников преступного сообщества Аслана Гагиева.

Сам Аслан Гагиев не сидит еще на скамье подсудимых - он вместе со своими защитниками продолжает знакомиться с материалами уголовного дела. Так что пока судят лишь его сподвижников. Следователи СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу нашли для этих граждан самые тяжкие уголовные статьи: участие в преступном сообществе, бандитизм, убийства и покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом, убийства по найму, сопряженные с бандитизмом и похищением человека, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, похищение и незаконное лишение свободы человека.

В СК нашли для этих граждан самые тяжкие статьи: бандитизм, убийства и похищение людей

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете. По их версии, с 2004 по 2014 год фигуранты уголовного дела совершили три посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийства и покушения на убийство 41 человека. А еще похищения и незаконное лишение свободы потерпевших. Преступное сообщество действовало в Москве, Московской области и в Северной Осетии.

Все убийства, совершенные бандой, были исключительно заказными. Вот самые резонансные из них: убийство владельца банка "Национальный капитал" Дмитрия Плытника в Москве, убийство владельца Содбизнесбанка Александра Слесарева, его супруги, дочери и случайной попутчицы в Московской области. В столице убили председателя правления банка "Кутузовский" Олега Новосельского. Следующая жертва - мэр Владикавказа Виталий Караев. За ним следовало посягательство на жизнь начальника республиканского УБОП МВД Марка Мецаева и убийство вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева и его водителя. В деле есть статья о посягательстве на жизнь начальника отдела угрозыска МВД Северной Осетии Виталия Чельдиева и убийство его сына Заурбека Чельдиева. Следующей жертвой стал замначальника оперативно-разыскной части МВД Северной Осетии Асланбек Качмазов. Члены банды приняли заказ на убийство первого зама гендиректора "Финансовой лизинговой компании", председателя совета директоров судостроительной группы WADAN YARDS Андрея Бурлакова и покушение на убийство его супруги Анны Эткиной в Москве. На их руках кровь следователя столичного СК на транспорте Александра Леонова и зама прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева.

В СК рассказывают, что долгое время многим фигурантам расследования удавалось скрываться за границей. Для их экстрадиции СКР, Генеральной прокуратурой и Интерполом проведена огромная работа. В результате подозреваемых выдали Черногория, Австрия, Греция. Экстрадиция руководителя банды Гагиева заняла почти 3,5 года - он был задержан в Вене в январе 2015 года, а выдан нам только в июне 2018 года.

Сейчас СК продолжает работу по экстрадиции остальных членов банды. Инициирована процедура выдачи из Бельгии Георгия Кусова. На сегодня 25 человек уже осуждены к большим срокам. Восемь погибли от внутренних конфликтов в банде из-за неподчинения руководителю. Еще девять в розыске.