В Москве появятся экскурсии по кладбищам для иностранцев

Московские кладбища подготовят экскурсии для зарубежных туристов. Такими планами с журналистами поделился генеральный директор ассоциации "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.

По его словам, экскурсионные программы собираются подготовить Донской монастырь, Ваганьковское и Новодевичье кладбища. Иностранцам будут показывать захоронения известных людей: писателей, политических деятелей, артистов.

Как ожидается, экскурсии будут вести на пяти языках: английском, французском, немецком, китайском и корейском.