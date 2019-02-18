В Москве полиция нашла в лесу 6-летнего ребенка

В природном парке "Лосиный остров" на северо-востоке Москвы найден 6-летний ребенок. По данным источников "РГ", он провел в лесу всю ночь и сумел выжить.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, мама мальчика сегодня обратилась в полицию. Она заявила, что сын сбежал во время прогулки. Утром его нашли во время оперативно-розыскных мероприятий. "Ребенка передали бригаде "скорой помощи", - сообщили представители главка.

В свою очередь, эксперты-правоведы, опрошенные "РГ", не исключают, что инцидентом может заинтересоваться Следственный комитет. Ведь мальчик, по данным источников, пропал еще ночью при довольно странных обстоятельствах. Однако об исчезновении сына женщина заявила только утром.