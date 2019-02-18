Странная и в то же время дикая история произошла в одном из самых крупных московских заповедников - национальном парке "Лосиный остров".

Как сообщила "Российской газете" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, "примерно в 5 часов 35 минут 18 февраля женщина 1985 года рождения обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. Из заявления следовало, что вечером 17 февраля женщина ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и по просьбе мальчика заехала туда. В лесном массиве ребенок убежал и не вернулся. После обращения матери в органы были организованы поисковые работы". По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.

Мальчик нашелся сам - проблуждав всю ночь по зимнему лесу, он около 9 утра вышел к автозаправочной станции. Его увидели взрослые и вызвали полицию. Он жив, но получил переохлаждение и сейчас находится в больнице, с ним работают психологи.

Ведется работа и с его мамой, но только уже следователями. И вот начинаются странные вещи. Мальчик утверждает, что мама сама отвела его в лес, привязала к дереву и надела ему на голову полиэтиленовый пакет. И ушла. Но он сумел каким-то образом освободиться и пошел по какой-то тропинке. Насколько это правда или детская фантазия - выясняют психологи.

А вот у следователей к этой маме действительно много вопросов. Какая была необходимость на ночь глядя углубляться в лесной массив? Зимой! Почему о пропаже сына она сообщила только под утро? Как вообще шестилетний мальчик смог от нее убежать? Пыталась ли она его искать сама? Кстати, ответы на многие вопросы следователи смогут найти на месте происшествия - для этого им придется изучить следы. К счастью, в эту ночь снегопада не было.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах предполагают, что мама мальчика могла находиться, мягко говоря, в неадекватном состоянии - алкогольном или наркотическом опьянении. Вероятно, ей придется пройти несколько обследований на психическую вменяемость и наличие в крови наркотических веществ. Если версия следователей подтвердится, то женщине грозит уголовная ответственность.