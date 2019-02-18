В Подмосковье коллекторов наказали за слишком частые звонки должникам

На 50 тысяч рублей было оштрафовано "Первое коллекторское бюро" из-за того, что слишком часто звонило клиентам, напоминая о долге.

На чересчур навязчивых коллекторов в службу судебных приставов пожаловался житель Подмосковья, задолжавший денег одной из кредитных организаций. По существующему законодательству коллекторы не могут звонить должникам более двух раз и отправлять более четырех сообщений в неделю. "Первое коллекторское бюро" делало это гораздо чаще.

Судебные приставы Московской области составили протокол об административном нарушении, после чего арбитражным судом было вынесено постановление о штрафе. Коллекторское агентство пыталось оспорить его, но апелляция осталась без удовлетворения.