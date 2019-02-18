У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В Xiaomi рассказали о смартфоне с выдвижной камерой

18.02.2019,  
13:42
Текст:  Богдан Бобров
Фото: mi.com Фото: mi.com
Фото: mi.com

Телефоны с выдвижными модулями фронтальной камеры, такие как Vivo NEX или OPPO Find X, так и не смогли стать массовыми и совершить революцию на рынке мобильных технологий. Казалось бы, этим простым и очевидными способом можно было бы решить сразу несколько проблем с компоновкой корпуса, но производители первого эшелона не спешили рисковать и пробовать - возможно, поэтому потенциал разработки так и не был использован по максимуму.

Китайская Xiaomi остановилась в шаге от подобного решения в Mi Mix 3 и скрыла фронталку, используя для этого форм-фактор складывающегося слайдера.

Ваш iPhone "обрушится", если пять раз сказать "дефис"
Смартфон-монстр автономности выпустит Energizer. Вот как он будет выглядеть

Главный инженер и директор по продукту компании Ван Тен Томас поделился информацией, что "вcплывающая" камера, возможно, будет использована в следующих смартфонах. Об этом сообщает портал IThome.

Главное, от чего будет отталкиваться производитель техники из Поднебесной - спрос потребителя на мобильном рынке. Патент на данный форм-фактор зарегистрирован еще в 2015 году. Резюмируя полученную информацию, потенциальный Mi Mix 4 идеально подходит в качестве опытного образчика, так как флагманскую линейку Mix всегда тянуло к смелым экспериментам. В настоящее время идея выдвижной селфи-камеры достаточно на слуху и при должном продвижении, учитывая опыт в разработке и силу бренда Xiaomi, такое устройство могло бы здорово перетряхнуть устои смартфоностроения.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: Volodymyr Horbovyy/ iStock
В Мэрилендском университете создали робота размером с муравьиную голову 17.02.2019
Nokia готова выпустить самый дешевый смартфон на чистом Android 13.02.2019
Официально раскрыта дата выхода смартфона Xiaomi Mi9 13.02.2019
смартфоны
Фото: Prykhodov/ iStock
В сфере фудтеха назревает революция 17.02.2019
Xiaomi
"Кинули и не выплатили". Хакеры рассказали, зачем взломали "ВКонтакте" 15.02.2019
Популярность набирают смартфоны-слайдеры, которые прячут камеру для селфи 10.02.2019
В Россию пришел смартфон Xiaomi Mi Mix 3. Где купить, сколько стоит, брать или нет? 08.02.2019