В Xiaomi рассказали о смартфоне с выдвижной камерой

Телефоны с выдвижными модулями фронтальной камеры, такие как Vivo NEX или OPPO Find X, так и не смогли стать массовыми и совершить революцию на рынке мобильных технологий. Казалось бы, этим простым и очевидными способом можно было бы решить сразу несколько проблем с компоновкой корпуса, но производители первого эшелона не спешили рисковать и пробовать - возможно, поэтому потенциал разработки так и не был использован по максимуму.

Китайская Xiaomi остановилась в шаге от подобного решения в Mi Mix 3 и скрыла фронталку, используя для этого форм-фактор складывающегося слайдера.

Главный инженер и директор по продукту компании Ван Тен Томас поделился информацией, что "вcплывающая" камера, возможно, будет использована в следующих смартфонах. Об этом сообщает портал IThome.

Главное, от чего будет отталкиваться производитель техники из Поднебесной - спрос потребителя на мобильном рынке. Патент на данный форм-фактор зарегистрирован еще в 2015 году. Резюмируя полученную информацию, потенциальный Mi Mix 4 идеально подходит в качестве опытного образчика, так как флагманскую линейку Mix всегда тянуло к смелым экспериментам. В настоящее время идея выдвижной селфи-камеры достаточно на слуху и при должном продвижении, учитывая опыт в разработке и силу бренда Xiaomi, такое устройство могло бы здорово перетряхнуть устои смартфоностроения.