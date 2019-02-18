Видео: Мадс Миккельсен в Москве рассказал о любимом советском фильме

Знаменитый датский актер Мадс Миккельсен, известный, среди прочего, по ролям в "бондиане" и сериале "Ганнибал", прибыл в Москву, чтобы представить фильм "Затерянные во льдах" (Arctic), где исполнил главную роль.

Как сообщает РЕН ТВ, актер прогулялся по Красной площади, после чего проезался по Москве на Lamborghini.

Кроме того, актер выразил свое восхищение российской столицей, признавшись, что она чем-то напоминает ему родную Данию.

Также он рассказал, что советский фильм "Иди и смотри" - один из самых пронзительных среди тех, которые ему довелось увидеть.

По сюжету исландской картины режиссера Джо Пенны герой Миккельсена - пилот вертолета, который терпит крушение в Арктике и борется за жизнь.

Премьера фильма в России состоится 21 февраля.