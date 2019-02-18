Воронежцы вступились за старое здание театра оперы и балета

Жителей Воронежа шокировали появившиеся в последнее время слухи о возможном скором сносе театра на главной площади города. Петицию за сохранение здания подписали около 7,5 тысячи человек. Чем ценна для Воронежа постройка, 60 лет простоявшая без капитального ремонта, и почему зрителям придется смотреть оперу и балет в другом месте, разбиралась "Российская газета".

Поводом для волнений послужило февральское заключение общественного совета при областном департаменте культуры. Он, как следовало из первоначально опубликованного пресс-релиза, рекомендовал построить для театра новое здание на старом месте - с сохранением "классического облика". Краевед Павел Попов назвал это решение "позором для Воронежа", пояснив, что будет разрушен ансамбль площади Ленина. Его мнение поддержали многие гражданские активисты.

- Этот ансамбль складывался с 1936 года, когда площадь приобрела привычную нам конфигурацию. Уже тогда предполагалось построить на ней театр, и его проект был вовсе не типовым, как сегодня утверждают дилетанты, - пояснил специалист по истории архитектуры Воронежа, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор ВГТУ Геннадий Чесноков.

Он напомнил о том, что разрушение ансамбля уже идет: соседний с театром жилой дом разобрали, вместо него появится упрощенный новодел большей этажности. В точности воссоздать знаковые для Воронежа здания середины ХХ века современным строителям не под силу, подчеркнул эксперт:

- Воронежский оперный - образец архитектуры сталинского ампира. Это архитектура победы и достоинства, которая умела говорить на понятном народу языке. Возможно, для спасения здания театра стоит поднять вопрос о том, чтобы признать его памятником или придать статус достопримечательного места всей площади. Современные технологии позволяют укрепить конструкции и поменять начинку здания, не трогая фасады и объемы. Там удобные кулуары, фойе, зрительный зал - было бы ошибкой делать их заново из "фанеры". Сохранение наследия всегда затратно. Но имидж города дороже. Мы теряем объекты, которые были символами Воронежа.

В отсутствие официальных разъяснений скандал набирал обороты, пока по теме не высказался губернатор Александр Гусев.

- Мы давно поставили задачу правительству области сделать воронежский театр оперы и балета современным, но это не значит, что его кто-то собирается ломать, - сообщил он. - Строительство нового театра стоит 3,5 миллиарда рублей, реконструкция - примерно столько же, 3,1 миллиарда. Но она в любом случае не будет отвечать современным требованиям. Конечно, было бы правильно построить новое здание, а старое использовать как музей или как вторую сцену. Мы еще будем обсуждать все варианты.

В точности воссоздать знаковые для Воронежа здания середины ХХ века современным строителям не под силу

О том, что труппе не хватает репетиционных помещений, декорации к спектаклям негде хранить, а оборудование сцены не позволяет делать постановки, которые бы не выглядели архаикой, известно давно. На это не раз указывали и эксперты, и руководство театра.

Кроме того, не секрет, что здание находится в плохом техническом состоянии. Трещины в стенах внутри театра заметны и зрителям. В зале есть проблемы с кондиционированием, а расположение части кресел не отвечает современным представлениям о комфорте.

Несколько лет назад в Воронеже собирали предложения архитекторов насчет реконструкции здания. Одни специалисты предлагали создать дополнительные площади под землей, другие - занять часть прилегающего к театру скверика под "стеклянную" пристройку. Есть и радикальное предложение - возвести новое здание оперного на берегу водохранилища.