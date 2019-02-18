Жители Москвы и области могут увидеть суперлуние

Москвичам и жителям области, желающим увидеть луну на треть ярче обычного, рекомендуется выглянуть в окна ближе к полуночи. В ночь на 19 февраля в небе можно будет наблюдать суперлуние.

Суперлунием астрономы называют явление, когда полная луна подходит к земле на максимально близкое расстояние. В такие моменты луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче обычного.

Как уточняют в Московском планетарии, в 2019 году всего два суперлуния. Одно уже было 21 января. Но главное суперлуние года произойдет сегодня ночью, когда луна приблизится к земле на расстояние 356 тысяч 761 километр. Среднее же расстояние от земли до луны составляет 380 тысяч километров, напомнили в планетарии.